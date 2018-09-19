Защищали девушку: в клубе Екатеринбурга убили одного и ранили двух студентов юридического университета

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-19T10:01:43+03:00

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В одном из ночных клубов Екатеринурга разыгралась настоящая трагедия. После вечеринки в клубе "Мед" на крыльце заведения отдыхающие устроили поножовщину. Ввязанными в драку оказались и трое студентов Уральского юридического университета.

Все началось со словесной перепалки. Несколько минут студенты-юристы спорили с учащимися другого вуза. Неожиданно один из последних достал нож и стал размахивать перед оппонентами, а потом и вовсе набросился на них.

В результате один студент УрГЮУ получил смертельное ранение, еще двое были госпитализированы в больницу. Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".

- По предварительным данным, убийство было совершено в ходе внезапной ссоры. Личность подозреваемого установлена, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В юридическом университете по погибшему студенту сегодня проходит панихида. Сотрудники вуза, находящиеся в отпуске, по этому случаю прервали отдых.

- Для нас это трагедия, мы соболезнуем родным и близким погибшего студента, - говорит директор Института государственного и международного права УрГЮУ Данил Сергеев. - Все ребята характерируются положительно. Выжившие сейчас находятся в больнице. Одного из них прооперировали. Нас к ним не пускают, так как идет следствие. Но предположительно, наши студенты вступились за девушку.