Не заплатишь за мусор – отключим свет: умершей жительнице Первоуральска выставили счет за коммуналку

Курьезный случай произошел в Первоуральске, который находится в 50 километрах от Екатеринбурга. Здесь, как и в других населенных пунктах Свердловской области, в конце января собственники квартир и частных домов получили первые квитанции с графой за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

В квартире жительницы города Татьяны Савиной никто не живет: ее мама Людмила Науменко умерла еще полгода назад, после чего квадратные метры пустуют, а сама женщина платит по тарифу в 120 рублей по своему месту жительства.

- Я обратилась в управляющую компанию, но там мне сказали, что пустых квартир по решению правительства у нас нет. Поэтому оплачивать «мусорную графу» все равно придется. Это должен делать собственник, либо наследник, - рассказывает расстроенная женщина.

Всего на квартиру числятся три претендента, все они только готовятся вступить в права наследования и поэтому до настоящего момента коммунальные платежи оплачивались вовремя. Теперь же женщина уверяет, что по факту ей нужно платить за несуществующую услугу.

У жителей Первоуральска накопилось немало вопросов по "мусорной реформе"Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне говорят, что раз пустых квартир у нас в стране нет, значит, там все равно кто-то живет. Но это не так – у меня же в квитанциях в графах за электроэнергию и воду по нулям. Тем, кто не будет платить за мусор, пообещали отключить свет. Я обратилась в городскую прокуратуру и в СМИ, после этого мне позвонили из управляющей компании и все-таки пообещали пересчитать начисления по «мусорной графе». Чем это закончится – пока не знаю, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна Савина.

По словам специалиста, платить за сбор, вывоз и утилизацию мусора все равно придется, но собственник имеет право на перерасчет.

- Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно и временно, более пяти дней подряд, проживающих потребителей в жилом помещении, а при отсутствии таковых объем услуги рассчитывают с учетом числа собственников помещения, - рассказывает председатель Комиссии по правовым вопросам реформирования ЖКХ и тарифному регулированию Свердловского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Ксения Лумпова.

Эксперт говорит, что если потребитель не живет в квартире больше пяти дней, то ему нужно обратиться за перерасчетом размера оплаты тарифа в управляющую компанию.

На сайте регионального оператора ТБО "Экосервис" указано, что в случае, если в квартире никто не проживает, то квитанция придет на имя собственника.

- Плата за коммунальную услугу начисляется исходя из установленного норматива и количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. Если же в квартире или домовладении никто не прописан, то начисление платы происходит исходя из количества собственников данного жилого помещения, - говорит представитель регоператора.