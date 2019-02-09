Ельцин не хотел отдавать Курилы Японии

ОТДАДИМ, НО НЕ РАНЬШЕ 2010

Проблемой принадлежности Курильских островов Борис Ельцин озаботился еще в ту пору, когда не был Президентом России. В 1990 году, когда он был народным депутатом, его пригласили в Японию. Поездка по стране восходящего солнца длилась десять дней.

А визит российского политика, отстаивавшего советские реформы, приковал к себе пристальное внимание японской прессы.

Уже на второй день Ельцин дал пресс-конференцию, на которой высказался о возможной передаче Курильских островов Японии. И даже озвучил пошаговый план, как это можно сделать. Но с оговоркой – не раньше 2010 года и только в том случае, если будущие лидеры России и Японии договорятся.

«Ельцин предложил создать совместные предприятия и демилитаризовать четыре спорных северных острова (Кунашир, Итуруп, Хабомаи, Шикотан, - Ред.) в течение следующих двух десятилетий, чтобы подготовить почву для их возможного возвращения, – писала во время визита японская газета «Mainichi daily news». – Такие меры, предсказывал Ельцин, заложат основу для четкого заявления Японии о том, что она будет готова подписать мирный договор по возвращении островов где-то около 2010 года. Тогда новое поколение лидеров обеих стран сможет изучить различные варианты для островов в изменившемся мировом политическом климате»

В 1990 году во время визита народного депутата Ельцина в Японию, его приезд освещали многие местные газеты. Фото: из архивов Ельцин Центра

По мнению Ельцина первый шаг - это публичное заявление Советского Союза о том, что территориальный спор между двумя странами есть. И такое заявление в 1991-м мог бы сделать Президент СССР Михаил Горбачев - у него ведь запланирован визит в Японию.

В апреле следующего года так и случилось. Однако спустя несколько месяцев после этого Советский Союз развалился, и решать вопрос Курильских островов пришлось уже самому Ельцину, ставшему главой государства.

ОБЩЕСТВО БЫЛО НАКАЛЕНО

В 1992 году, президент Ельцин должен был поехать в Японию, разбираться с судьбой Курильских островов. Однако поездка эта не состоялась. За два дня до визита, Ельцин сам ее отменил. Среди архивных документов «Ельцин Центра» в Екатеринбурге есть записка с тезисами Бориса Николаевича для встречи с руководством Чувашской республики, в которых он объясняет, почему поступил так.

«Сразу хочу уточнить – визит отложен, а не отменен, – сообщается в документе. – Было несколько обстоятельств. Первое. В ходе подготовки выявились принципиально различные мнения – и в Верховном Совете, и в Правительстве, и в Совете Безопасности… С другой стороны, движение к компромиссу с японской стороной оказалось более медленным, чем предполагалось ранее»

Кроме того на отмену визита повлияла шумиха, которая поднялась в России и Японии после новости о скорой поездке Ельцина в Страну восходящего солнца по вопросу Курил.

«Свою роль сыграло и накаленное общественное мнение, как в Японии, так и в России, – говорится в документе. – Визит в этой ситуации не привел бы к развязыванию политических узлов, а наоборот, затянул бы их еще туже».

Формальной же причиной отмены визита, в своих мемуарах Ельцин назвал то, что японские секретные службы не гарантировали ему стопроцентную безопасность в национальном парке в Токио и на соревнованиях по сумо, и при этом не разрешали российским службам ввозить в Японию оружие.

Тем не менее, спустя год Ельцин все-таки съездил в Японию. Две страны зафиксировали свое стремление решить судьбу четырех курильских островов. И на этом разбежались.

1997 год, Красноярск. Первый день неформальной встречи лидеров России и Японии, Борис Ельцин и Рютаро Хасимото во время прогулки на катере. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева (ИТАР-ТАСС)

РЫБАЛКА НЕ ПОМОГЛА НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

Снова к теме курильских островов Борис Ельцин вернулся в 1997 году. Только на этот раз в Страну восходящего солнца ехать ему не пришлось – японская делегация во главе с премьер-министром Рютаро Хасимото сама приехала в Россию. Рабочую встречу решено было провести «без галстуков» на Енисее. Точнее Ельцин просто пригласил японского премьера на рыбалку.

Чтобы все прошло без сучка, без задоринки принимающей стороне в Красноярском крае пришлось потрудиться. Ельцину приготовили костюм для рыбалки 54 размера. Для Хасимото костюм 44-го. На Енисее отгородили часть залива неподалеку от губернаторской резиденции. Чтобы клев уж точно был хорошим, в воду выпустили несколько сотен форелей.

– О том, что будет рыбалка у президента и японского премьер-министра, мы сначала вообще не знали, – вспоминает Константин Осадчий, бывший помощником капитана на теплоходе. – Нам просто сказали, что повезем высокопоставленные официальные лица. Теплоход готовился в обычный рейс, будто бы для простых туристов. Но в одном из люксовых номеров нам пришлось заменить кровать. Как потом оказалось, это был номер Ельцина. С его ростом (у президента рост был 1,87 – Прим. Ред.) на обычную койку он бы не влез. Второй люкс готовили для Рютаро Хасимото. Ему кровать не меняли. Зато перед самим рейсом корабль два раза осмотрели водолазы.

Несмотря на территориальный спор между Россией и Японией, Ельцин и Хасимото сохраняли хорошие отношения между друг другом. Фото: из архивов Ельцин Центра

В итоге койки не понадобились. Рыбалка у Ельцина и Хасимото длилась всего несколько часов.

- Это было очень смешно, - вспоминает Сергей Ястржембский, (работал пресс-секретарем Бориса Ельцина с 1996 по 1997 год – Прим. Ред.). – Были подготовлены запруды с рыбкой. Но Енисей же могучая река. Пока наши рыбаки двигались к этим запрудам, течением разбило запруды, а рыба ушла. Осталась только одна – на крючке той удочки которая досталась премьер-министру Японии (Когда Ельцин и Хасимото подошли к берегу, удочки уже лежали с крючками, опущенными в воду, - Прим. Ред. ). Собственно говоря, когда он поднял удилище в руках, все увидели, что там такая несчастная рыбка свешивается с крючка. Японская делегация сразу закричала от радости: «Мы победили». Потому что у нас не было возможности ответить им тем же.

Позади японского премьера и президента России стояли палатки, в которых уже готовилась уха – рыбу политики ели не ту, что поймали. А затем вдруг погода испортилась, как и настроение двух политиков.

«Лил дождь, хлестал ветер, а мы с Хасимото стояли у наших "бассейнов" и держали удочки. И я не знаю, что ему сказать, и он не знает, – писал в своей книге «Президентский марафон» Борис Ельцин. – И мне, и Хасимото ситуация была совершенно понятна. Без мирного договора наши страны существовать больше не могут. Но для любого японца эта проблема увязана с вопросом о "северных территориях". В этом вопросе японцы пойти на уступки не могут. Но и мы не можем пойти на уступки, поскольку территориальная целостность России - в основе Конституции»

Договориться о судьбе Курильских островов Ельцину и Хасимото не удалось. Однако на прошедшей по итогам пресс-конференции они заявили, что постараются сделать так, чтобы мирный договор между Россией и Японией был заключен до 2000 года.

- Договориться о Курильских островах тогда не удалось потому, что позиции отличались принципиально, - считает Ястрежембский. – Одной стороне кажется, что это их острова. Другая сторона уверена, что этот вопрос давно закрыт. Собственно говоря, то же самое происходит и сегодня.

В 1998 году Хасимото и Ельцин снова встретились в неформальной обстановке. На этот раз в Японии, в Каване. Встреча эта запомнилась тем, что Ельцин на пару с Хасимото стал бить палочками по японскому барабану. Тогда же Япония предложила свое решение территориального вопроса – на островах остается российская администрация, но граница отодвигается. Однако этого не случилось. Вопрос остается открытым по сей день.

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