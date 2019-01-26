2019-01-26T18:36:29+03:00
Спорт

«Просто стыдно!»: Татьяна Тарасова раскритиковала екатеринбуржца Ковтуна за выступление на чемпионате по фигурному катанию

Фигурист из Екатеринбурга занял лишь 14-е место на Чемпионате Европы
Анна КОСНЫРЕВА
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Максим Ковтун допустил ошибки на Чемпионате Европы. Фото: скриншот выступления из эфира Первого каналаМаксим Ковтун допустил ошибки на Чемпионате Европы. Фото: скриншот выступления из эфира Первого канала
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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске екатеринбуржец Максим Ковтун в произвольной программе сорвал прыжки и получил низкие баллы за технику. В начале проката, который исполнил под музыку из оперы «Кармен», он упал с четверного сальхова, а потом продолжил допускать технические ошибки на льду. Выступление спортсмена резко прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

— Позор какой-то, честное слово! Это называется просто амок. Если амок — сидите дома. Просто стыдно! Вы знаете, у нас есть кем менять его. Он сам себя поменял! Человек просто в обмороке катается и в обмороке сидит до сих пор. Каких ему оценок можно дожидаться? Итога нет. Он должен бороться. Если его не поддерживать, может, сам начнет себя поддерживать, —раскритиковала выступление Татьяна Анатольевна в эфире Первого канала.

Максим разочаровал известного тренера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максим разочаровал известного тренераФото: Алексей БУЛАТОВ

— При первой же ошибке просто сдавать все остальное выступление нельзя, —раздосадовано прокомментировал выступление и соведущий трансляции чемпионата фигурист Алексей Ягудин. — Он исполнил такое вдохновленное катание на Чемпионате России и, к сожалению, на чемпионате Европы в произвольной программе у Ковтуна ничего не получилось, и это очень обидно.

Зрители соревнований предположили, что Максиму не хватило соревновательной практики. В результате Максим Ковтун занял 14 место на Чемпионате Европы. За произвольную программу фигурист получил только 128,48 балла, и сумма баллов после двух программ составила 216,18. Победителем Чемпионата Европы стал испанец Хавьер Фернандес, его результат — 271,59. На втором месте — россиянин Александр Самарин, на третьем — итальянец Маттео Риццо.

Спортсмен не оправдал ожидания поклонников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмен не оправдал ожидания поклонниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Поклонники спортсмена в ответ на критику Тарасовой ответили, что своих спортсменов надо поддерживать. Максим не стал отрицать того, что прокат получился неудачным, но он не расклеился и не потерял веру в себя: «Everything is possible if you just Believe» — «Все возможно, если ты просто веришь», написал он в своем Instagram.

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