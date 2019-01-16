О боксе, яйцах и Магадане: о чем рассказал губернатор Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции

В эту среду, 16 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел большую пресс-конференцию, чтобы рассказать об итогах прошлого года и о планах на год текущий. Пообщаться с главой региона приехали журналисты из Екатеринбурга и области - представители около 120 различных СМИ. Пресс-конференция проходила на «Екатеринбург Арене» и длилась два с половиной часа. Ранее днем мы вели онлайн-трансляцию с пресс-конференции. Сейчас же публикуем самые яркие высказывания губернатора.

ПРО ПОПЫТКУ МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА ПОДНЯТЬ СЕБЕ ЗАРПЛАТУ

– Я Александра Высокинского (мэра уральской столицы, - Прим. Ред.) поддерживаю, потому что нужно решать вопросы заработной платы специалистов. Ну не может он без подъема своей заработной платы поднять ее специалистам. Он готов себе ее не поднимать, но закон требует иного. А людям, специалистам, надо семьи кормить. Кто пойдет работать за 15-20 тысяч рублей? Мы будем дальше искать спобос, как повысить зарплату всем бюджетникам. Это сложный вопрос.

ПРО МЭРА ЯКУТСКА, УВОЛИВШУЮ ЧИНОВНИКА ЗА ДОРОГОЙ БАНКЕТ

– Если траты излишние, то она правильно сделала, что уволила. Если не излишние, то неправильно. Но я про эту историю не слышал. Мы тоже будем бороться с излишними тратами, если они будут.

На встречу с главой региона приехали представители 120 различных СМИ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ОЧЕНЬ ДОРОГУЮ ПОЕЗДКУ УРАЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАРИЖ

- Продвижение Екатеринбурга в гонке за ЭКСПО-2025 это был серьезный проект. Мы встречались в Париже не просто с местными жителями, а с главами государств. Ну не могли ведь мы жить в ночлежке или на вокзале. Есть правила и протоколы, которым следуют все города. Все наши конкуренты (Осака, Баку, - Прим. Ред.) выступали в одной ценовой категории. Можно было бы, конечно, и на телеге поехать в Париж – тут вопрос времени.

ПРО ПОРАЖЕНИЕ В ГОНКЕ ЗА ЭКСПО-2025

- В финале гонки мы уступили японской Осаке. Но наше участие позволило всему миру узнать об Урале. Уже есть эффекты. Зарубежные компании интересуются созданием здесь производств. Теперь о проекте Экспо-парка (планировали построить на берегу Верх-Исетского пруда для проведения Всемирной выставки, - Прим. Ред.). Мы все равно будем его реализовывать. Для концепции Экспо-парка мы привлекали самые лучшие умы. Уже запланировали средства на подвод к этой площадке наших инженерных сетей. Также мы начали готовить документы для строительства метро в ту сторону. Намерение у нас серьезное. В Экспо-парке мы испытаем самые современные подходы к урбанистике в организации комфортной городской среды и транспортного обслуживания. Потом перенесем этот опыт на другие города области.

ПРО БИАТЛОНИСТА АНТОНА ШИПУЛИНА

- Мы с ним дружим, он уникальный спортсмен. Недавно мы с ним катались на лыжах в гольф-клубе неподалеку. Что касается предложения Антону стать депутатом Государственной Думы... Да, мы с ним это обсуждали. Когда время придет, он сам примет решение.

Губернатор Свердловской области начал пресс-конференцию с того, что подвел общие итоги прошлого года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО МУСОР

- Сегодня изменился состав мусора. В некоторых случаях для вторичной переработки можно использовать до 70% мусора. В Новоуральске построим сортировочный завод, который будет его разделять. В некоторых странах разделение мусора идет в квартире. В некоторых на кухнях встроены в мойку измельчители мусора – наша канализация такое не потянет и забьется. Она просто не рассчитана на это. А есть еще страны, где по субботам глава семейства собирает семью и вместе они едут сдавать мусор, за что получают билеты в парк аттракционов. Это возведено в культ. К этому надо стремиться. В каждом районе нашего региона будут нестандартные подходы к мусору.

ПРО ХОККЕЙ

- Летом мы введем в эксплуатацию Академию хоккея. Там дети будут проживать, как в гостинице и заниматься. Она рассчитана на 280 мест. Будем собирать лучших школьников, чтобы они там учились и готовились к игре в топовой команде Континентальной Хоккейной лиги. Ведь хоккей у нас на Урале любят.

ПРО ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ С СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ

- Когда несколько лет назад ходила электричка в Североуральск, вагоны были пустые. Два человека и все. Конечно, и ради двух надо ехать. Но нужно решать вопрос с безопасностью движения. Вопрос не простой. Проблему эту знаю.

На некоторые из вопросов журналистов губернатор давал честный ответ: «Не знаю»Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ИНСТАГРАМ ГУБЕРНАТОРА

– Некоторые посты в своем инстаграме я пишу сам. Некоторые надиктовываю помощникам. Они даже спорят со мной иной раз. Фотографии выбираем вместе. В общем, половину постов я пишу сам.

ПРО ЦИРК ЕКАТЕРИНБУРГА

– Я просил передать цирк в областную собственность, но у министерства культуры есть серьезные недоговоренности с его собственниками. Вернемся к этому вопросу позже. Конечно, если бы цирк передали на наш баланс, нам было бы легче содержать его. Он важен и нужен. Через цирковое искусство дети познают мир.

ПРО 85-ЛЕТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

– В этом году исполняется 85 лет и нашей области и Челябинской. Мы их поздравим. У себя же проведем за год больше 200 мероприятий, посвященных юбилею. Это будут и концерты, и закладка интересных объектов, и массовые мероприятия. На торжество по случаю праздника пригласим коллег из соседних регионов и тех, кто внес вклад в развитие области.

Одним из самых ярких высказываний губернатора стало обещание сделать так, чтобы на Урале яйцо продавалось в упаковках по 12 штук.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО БОКС

- В этом году в Екатеринбурге пройдет Всемирный боксерский форум. Он состоится в Конгресс-холле этим летом, а в сентябре здесь же пройдет Чемпионат мира по боксу. Форум будет историческим. В мире четыре основных боксерских ассоциации. Они никогда вместе не собирались, а у нас соберутся. Это ярчайшее событие. На форум приедут более двух тысяч делегатов и самые большие звезды бокса.

ПРО МАГАДАНСКУЮ ОБЛАСТЬ

- До того, как наша делегация съездила в Магаданскую область, оттуда на Урал поступило всего 500 килограмм рыбы. А после нашей поездки поступило уже 500 тонн вкусной рыбы. У нас с Магаданом будет немало совместных проектов. Точно сделаем авиарейс, чтобы он летал два раза в неделю из Екатеринбурга в Магадан. Оттуда к нам смогут прилетать люди на лечение в наших высокотехнологичных больницах. Билет туда и обратно будет стоить около 17 тысяч рублей.

ПРО «ДЕВЯТОК» ЯИЦ ПО ЦЕНЕ ДЕСЯТКА

– На Урале в упаковках всегда будет десять яиц. Нет, я даже дам поручение, чтобы не менее 12 яиц в одной упаковке было. И я серьезно сейчас, не шучу. Если же говорить про общее повышение цен, то с уровнем инфляции будет и рост цен. Иначе мы погубим нашу промышленность.