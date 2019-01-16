2019-01-16T10:32:27+03:00
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев проводит пресс-конференцию: онлайн-трансляция

«Комсомольская правда» задает вопросы и слушает ответы главы региона
Данил СВЕЧКОВЛев Истомин
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Глава региона рассказывает о главных успехах областиГлава региона рассказывает о главных успехах областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 16 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводит ежегодную пресс-конференцию. На ней глава региона собирается ответить на вопросы журналистов, подвести итоги 2018 года, а также рассказать о планах на 2019 год. Пресс-конференция проводится в «Екатеринбург Арене». Наши журналисты ведут оттуда прямую трансляцию.

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