«Он старается быть полезным»: незрячий хозяин сбитой собаки-поводыря рассказал, как проходит реабилитация пса

- Раз, два, три, четыре, пять, - считает Марс Гафуров.

Что такое пять секунд - ничтожное малое количество времени. Но для мужчины и его собаки-поводыря Барри они одни из самых радостных. Именно столько сбитая машиной собака уже может простоять на всех четырех лапах.

Два года Барри верно служил Марсу – инвалиду по зрению первой группы. Но два месяца назад авария круто изменила жизнь обоих, поменяв их ролями. Лабрадора сбила машина, с тех пор у пса отказали задние лапы.

Хозяин учится в медколледже, поэтому многие процедуры делает псу самФото: Алексей БУЛАТОВ

- Реабилитация идет с первого дня, но тогда она была щадящая. Спустя месяц после операции мы начали активно делать массаж. На прогулку каждый день ходим. Здесь Барри поползает по снегу, попрыгает на передних лапках. Я ему палочку покидаю. Стараюсь его изнурять, чтобы мышцы работали, не было пролежней, - говорит Марс Гафуров. - Параллельно лечимся таблетками. Приезжает женщина - делает уколы.

Фото: Марс Гафуров

К сожалению, Барри не может ходить сам в туалет – Марсу приходится помогать ему с помощью специальных процедур. Когда псу приспичит - он начинает звать хозяина, громко гавкая.

- Все же какая-то чувствительность проявляется. Иногда хвостик помассажируешь, и Барри им вильнет пару раз. Первый месяц он был вообще никакой. Сейчас снова начал «разговаривать». Животные не ощущают себя инвалидами, как люди, но Барри стыдно. Он старается не быть обузой, а быть полезным. Я прихожу домой, он радуется, гавкает, старается вещи мне подавать. Молодой пес – ему бы бегать и бегать, - говорит Марс.

Как оказалось, история Барри затронула сердца многих людей. А молодой экономист из Санкт-Петербурга Виктория даже стала куратором пса. Девушка узнала о трагедии из новостной ленты и тут же взялась за дело. Первым делом связалась с хозяином и создала в Instagram блог шоколадного лабрадора.

labradorbari Барри помогает Марсу одеть тапочки

- Я выкладываю фото и видео жизни Барри: как идет лечение, что нужно на данный момент. Отвечаю на комментарии и зачитываю их Марсу. Всем не поможешь, конечно, но есть истории, которые задевают. Помогаю не только я, у нас в WhatSapp есть группа из 10-12 человек - это люди из абсолютно разных городов. Кто приюту помогает, кто адресно, - рассказывает Виктория. - Мы списываемся, рассказываем про своих подопечных, советуемся, обсуждаем, что нужно сделать, подсказать, куда обратиться.

Сейчас Виктория активно занимается поиском специалистов для лечения Барри. В одном из московских центров девушка смогла получить бесплатную консультацию и узнала, куда обратиться за коляской для животных-спинальников.

labradorbari Шоколадный друг на прогулке с Марсом в своей колясочке

Недавно Барри прислала колясочку в подарок женщина из Москвы. Однако устройство не подходит собаке по размеру.

Новую коляску Барри сделают в Украине. Уже даже нашелся благотворитель, который оплатит заказ.

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