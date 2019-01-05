Где отдохнуть большой компанией за городом в новогодние праздники на Урале

Новый год - пора веселых встреч и долгожданных вылазок на природу большой компанией. С друзьями можно отправиться на горнолыжный курорт или базу отдыха, а еще на оленью ферму или питомник хаски. На Урале каждому найдется занятие по душе. О самых крутых местах вам расскажет «Комсомолка».

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Адрес: Челябинская область, город Миасс, поселок Сыростан

Горнолыжный комплекс Sunny Valley, расположенный в 235 километрах от Екатеринбурга, входит в топ-10 лучших лучших горнолыжных курортов России, благодаря первоклассным горнолыжным трассам. И неспроста, ведь на этом горнолыжном курорте находится 12 трасс различной сложности — шесть «красных» для профессионалов, три «зеленых» для новичков, одна синяя низкой степени сложности, также есть две тюбинговых трассы, дорожка для беговых лыж и детский сноу-парк.

В новогодние праздники можно остановиться апарт-отеле «Sunny Valley», выполненном в стиле альпийского шале. С 30 декабря по 2 января проживание для компании из четырех человек будет обойдется в 12 000 рублей. В сам Новый год и зимние каникулы в ресторанах «Солнечной долины» гостей будут развлекать аниматоры, ди-джей, ведущий, артисты и шоу-балет. Но одними дружескими посиделками за столом развлечения курорта не ограничиваются - всей компанией можно сходить в баню, покататься на снегоходе, лошадях или в упряжке ездовых собак.

Горнолыжный отдых - отличный выбор!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодний корпоратив в стиле олимпиады на «Уктусе»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Зимняя 27

Расписание в праздники: 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 12:00 до 23:00, 2-8 января с 10:00 до 23:00

Если вы хотите провести новогодние каникулы незаурядно и весело, то отдых в стиле зимней олимпиады, где участниками будете вы и друзья, для вас самое то. Под веселые треки ди-джея и конкурсы от ведущего вы будете проходить шуточные испытанания и устраивать скоростные спуски. Для организации мероприятия звоните по номеру 8-(343)-3422-422 (добавить 4). Всей компанией можно заселиться в гостиницу «Мансарда» и заплатить 3500 рублей в сутки за проживание в номере. А после устроить праздничный ужин в кафе «Family House», сходить в сайну, покататься на снегоходах, сходить в гости к хаски и, конечно, покататься на лыжах и сноуборде.

Новогодние каникулы с солярием и сауной в горнолыжном комплексе «Гора Белая»

Адрес: Свердловская область, Пригородный район, поселок Уралец, в 37 километрах от Нижнего Тагила

Расписание в праздники: подъемник - 31 декабря 10:00-17:45, 1-8 января 12:00-21:45, трассы - 1 января 10:00-21:45, 2-8 января 09:00-21:45

В спортивно-развлекательном комплексе «Гора Белая» есть пять горнолыжных трасс, две дорожки для беговых лыж, горки для катания на тюбинге, бесплатный каток и снегоходы. Перечислять можно долго, но особенно впечатляет то, что посреди зимы здесь можно попасть в лето - погреться в сауне, искупаться в бассейне и загореть в солярии. Сауна с бассейном будет за час на компанию из восьми человек обойдется в 1500 тысячи. Стоимость проживания в гостинице - от 5 400 в сутки за двухместный номер. Парочкам понравится новогодний банкет с двухдневным проживанием за 28800 рублей. Гостей курорта ждет новогодняя программа, вкусные блюда, купание в бассейне. А еще выступления фокусников, музыкантов, бармен-шоу и финальное праздничное видео. Начало в 22:00 31 декабря в кафе «Евразия».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Отдых в природном парке «Оленьи ручьи»

Адрес: юго-запад Свердловской области, в нижнем течении реки Серги

Вдали от цивилизации, в заповеднике, расположенном в 120 километрах от Екатеринбурга, не посидеть на банкете и не посмотреть развлекательную программу, зато здесь по-настоящему можно отдохнуть от городской суеты. Домики и бани, построенные в самом лесу, - подходящее место для больших компаний. Здесь никто не будет беспокоить, можно веселиться сколько угодно. На следующий день можно покататься на снегоходах и сходить на экскурсию в пещеры. Проживание в небольшом деревянном кордоне стоит от 2400 рублей за сутки, а баня - 2500 рублей за четыре часа. Вход в парк - 180 рублей для взрослых и 90 рублей для школьников, студентов и пенсионеров.

Новый год - праздник и для малышей, и для взрослыхФото: Евгения ГУСЕВА

Развлечения в загородном клубе «Мистер Фишер»

Место: Екатеринбург, Норильская улица, 2

В загородном клубе Mr. Fisher на озере Щучье можно разместиться в домике большой компанией до 15 человек за 5000 рублей в день, сходить в баню, пожарить шашлыки в беседке или колоритном чуме. А любителям рыбалки можно сделать отличный улов. Детям в Мистере Фишере понравится контактный зоопарк со страусом, козочками, кроликами и северным оленем. Вход стоит 100 рублей. Если проголодаетесь, то можно перекусить в местном кафе. Вход на базу отдыха свободный, парковка — 100 рублей. На катке можно покататься на коньках и поиграть в хоккей. Также есть большая ледяная горка, с которой тоже можно спуститься бесплатно. В этом месте экологически чисто, и находится оно в черте города. Клуб окружен густым хвойным лесом, а на его территории есть много чего интересного.

Этнографический парк «Оленья ферма»

Адрес: Свердловская область, поселок Висим, недалеко от города Нижний Тагил

Не так далеко от уральской столицы есть редкие места, которые еще не тронула цивилизация. Здесь дикие звери живут на лоне природы и человек, лишь наблюдатель, не вмешивается в их жизнь. В Висимский заповедник можно лишь приехать, посмотреть на оленей, покормить их лакомствами и отдохнуть на свежем воздухе. Поселок Висим прославился не только тем, что здесь родился великий уральский писатель Мамин-Сибиряк, сейчас это место известно всем и как оленья ферма. Оленей сюда привезли из Алтайского края еще десять лет назад. Вход стоит всего 100 рублей. Чтобы согреться и пообедать, можно арендовать мангал за 500 рублей. Также можно пообедать в кафе «Кедр». И будьте уверены, это место не похоже на цирки и зоопарки - животные здесь поистине счастливы и довольны своей привольной жизнью.