Это как выпить бутылку водки: в Екатеринбурге моржи встретили Новый год в проруби

Некоторые отмечают Новый год дома, в десятый раз просматривая «Иронию судьбы». Другие отправляются в ресторан или на горнолыжный курорт, тщательно утеплившись. А вот небольшая группа уральцев прыгает в прорубь. Авантюристы в -15 градусов Цельсия приехали на озеро Шарташ, чтобы снять видеопоздравление, поводить хоровод вокруг ледяной елки, напевая детскую песню «Маленькой елочке». А после со словами Первый, второй пошел по очереди занырнуть в прорубь.

Комсомолка решила отыскать героев необычного видео и узнать, что же сподвигло их в мороз пойти на такой подвиг. Как оказалось, это объединение «Моржи на Шарти» существует уже 35 лет. Они сами построили на Каменном пляже Шарташа сауну, ледяную раздевалку и прорубь длиной 25 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/684966" frameborder="0"></iframe> Уральские моржи празднуют Новый год.На Шарташе любители закаляться встретили Новый год в проруби Видео: Андрей Косач и группа в ВК "Моржи на Шарташе"предоставлено организаторами

- Я занимаюсь закаливанием в 55 лет, а мой начальник - в 35. В общем, большую часть жизни, - рассказывает Комсомолке морж со стажем Сергей Ауншуков. - Каждые выходные и праздники мы выбираемся на нашу базу. Обычно собирается человек 25, но бывает и 30-40. А в Крещение мы пропускаем три тысячи человек - все три ночи не спим. Приглашаем в нашу прорубь батюшку - он крестит, а полиция следит за порядком. Пьяных не пускаем - в прорубь нужно заходить с позитивным настроем.

Как говорит Сергей, это не просто наше хобби, а можно сказать - зависимость. «Мы, как наркоманы, без этого не можем, - шутит он. - 3-4 раза в неделю обязательно нужно купаться, а иначе начинается дипрессия». Даже летом моржи идут на выдумку - ныряют на глубину около двух метров, проплывая от берега до берега и обратно без остановок.

Моржи на Шарташе отмечают Новый год Фото: скриншот с видео Андрея Косача и группы в ВК "Моржи на Шарташе"Фото: из официальной группы "ВКонтакте"

- Там такой перепад температур, что после купания наступает настоящая эйфория, словно бутылку водки выпьешь. И зимой после того, как нырнешь в прорубь, петь- плясать охота. Это я знаю не по наслышке, как и мой начальник, ведь именно закаливание и клуб «Моржи на Шарти», который он основал, спасли нас от пагубной привычки - мы перестали выпивать. Через прорубь мы сами себя сделали. Еще 15 лет назад врачи мне запрещали садиться за руль из-за плохого физического состояния. Видели бы они меня сейчас!

К тому же по словам Сергея моржевание помогает отвлечься после работы - он коммерсант и на работе испытывает постоянный стресс, нагрузку. А стоит окунуться, пробежаться по снегу босиком - и весь негатив уходит. Ну и жен моржи подбирают себе таких же морозостойких. Так и знакомятся, женятся, потом и детей приучают закаляться. Вот и себе Сергей девушку нашел три года назад - тоже моржиху. «У меня бивни уже выросли, а у нее пока нет», - шутит он.