«Чтобы у каждого сбылась заветная мечта»: космонавт Сергей Прокопьев екатеринбуржцев с борта МКС

В преддверии Нового года космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев поздравил земляков с наступающим праздником. Свое видеообращение он записал за несколько дней до возвращения на Землю. На заднем фоне можно увидеть скафандры, в которых Сергей выходил в открытый космос вместе с коллегой Олегом Артемьевым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/684746" frameborder="0"></iframe> Сергей Прокопьев поздравил екатеринбуржцев с борта МКС.Олег Галимов

- Привет, родной Екатеринбург! Привет, екатеринбуржцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий год был очень насыщенным, и в первую очередь он запомнился сумасшедшим праздником, который устроили екатеринбуржцы и болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Уверен, и иностранцы надолго запомнили уральское гостеприимство.

Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас в 2019 году сбылась самая заветная мечта. Я-то теперь точно знаю, что это возможно! Мечтайте смелее и будьте счастливы! С борта Международной космической станции космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев. С Новым годом!.

Прокопьев провел в космосе 6 месяцев. Фото: Сергей Прокопьев

20 декабря весь экипаж МКС благополучно вернулся на Землю. После этого Сергей Прокопьев поделился своими впечатлениями от полугодового пребывания в невесомости.

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