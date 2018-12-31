2018-12-31T09:43:04+03:00
Общество

«Чтобы у каждого сбылась заветная мечта»: космонавт Сергей Прокопьев екатеринбуржцев с борта МКС

Он записал обращение перед возвращением на Землю
Олег Галимов
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Сергей провел в космосе шесть с половиной месяцев. Фото: скриншотСергей провел в космосе шесть с половиной месяцев. Фото: скриншот
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В преддверии Нового года космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев поздравил земляков с наступающим праздником. Свое видеообращение он записал за несколько дней до возвращения на Землю. На заднем фоне можно увидеть скафандры, в которых Сергей выходил в открытый космос вместе с коллегой Олегом Артемьевым.

Сергей Прокопьев поздравил екатеринбуржцев с борта МКС.Олег Галимов

- Привет, родной Екатеринбург! Привет, екатеринбуржцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий год был очень насыщенным, и в первую очередь он запомнился сумасшедшим праздником, который устроили екатеринбуржцы и болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Уверен, и иностранцы надолго запомнили уральское гостеприимство.

Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас в 2019 году сбылась самая заветная мечта. Я-то теперь точно знаю, что это возможно! Мечтайте смелее и будьте счастливы! С борта Международной космической станции космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев. С Новым годом!.

Прокопьев провел в космосе 6 месяцев. Фото: Сергей Прокопьев

Прокопьев провел в космосе 6 месяцев. Фото: Сергей Прокопьев

20 декабря весь экипаж МКС благополучно вернулся на Землю. После этого Сергей Прокопьев поделился своими впечатлениями от полугодового пребывания в невесомости.

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