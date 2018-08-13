Всё снимут на GoPro: екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев совершит первый выход в открытый космос

13 Авг. 08:23 2018-08-14T08:42:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев 15 августа совершит свой первый выход в открытый космос. Вместе с напарником Олегом Артемьевым он проведет вне МКС порядка семи часов. Астронавтам предстоит запустить наноспутник и установить научное оборудование.

- Мы продолжаем готовиться к нему, на этом видео вы можете увидеть процесс подшивки ворсовки к скафандру для крепления камеры GoPro. Благодаря им вы сможете увидеть космос нашими глазами, - прокомментировал свое видео в Instagram Олег Артемьев.

На международной космической станции Сергей Прокопьев уже два месяца. За это время уральский космонавт освоил первые аккорды на гитаре, поболел за сборную России на чемпионате мира по футболу, сделал серию фотографий Курильских островов и Камчатки. Кроме того, уралец принял участие в эксперименте "Профилактика-2", где выполнял комплекс упражнений на беговой дорожке, направленных на борьбу с мышечной дистрофией вне весомости.

olegmks Олег Артемьев: подготовка к выходу в открытый космос

Вслед за Сергеем Прокопьевым к звездам может отправиться и его младший брат. Роскосмос озвучил итоги отбора в новый отряд, который стартовал в прошлом году. Одним из восьми кандидатов стал Евгений Прокопьев.