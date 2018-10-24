2018-10-24T09:04:31+03:00
Общество

«Самое сложное» - ждать»: космонавт из Екатеринурга Сергей Прокопьев ответил на вопросы подписчиков

Прямо из МКС он дал пятиминутное интервью
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: скрин с видео интервьюФото: скрин с видео интервью
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев дал интервью для подписчиков своего блога, который он ведет прямо с борта МКС уже пятый месяц. В пятиминутном видео уралец ответил на наиболее часто задаваемые вопросы.

Фото: скрин с видео интервью

Фото: скрин с видео интервью

Прежде всего, людей интересовала подготовка к полету. По словам Прокоптева, самым сложным в этом является не физнагрузка, а скорее, психологический аспект. Чтобы сформировать экипаж специалисты устраивают для них почти пытки. Каждый член отряда должен быть проверен на стрессоустойчивость и провести для этого без сна 68 часов в специальной сурдокамере.

На вопрос, считает ли он себя героем, астронавт ответил «нет», потому что полет в космос - не подвиг, а награда за долгую и упорную подготовку.

Фото: скрин с видео интервью

Фото: скрин с видео интервью

Также Сергея спросили, какие искусственно созданные объекты лучше всего видно из космоса невооруженным глазом. Уралец назвал Суэцкий канал, остров Пальма в Дубае и Крымский мост.

Рассказал космонавт и о сложностях профессии.

Фото: группа Сергея Прокопьева в Вконтакте

Фото: группа Сергея Прокопьева в Вконтакте

- Самое сложное в профессии космонавта - это ждать. От набора в отряд до полета может пройти до 10 лет. Все это время нужно быть в тонусе. В экипаж могут поставить, потом по разным причинам заменить. И нужно выдержать, не поддаться эмоциям и продолжить идти к цели.

Полёт уральского астронавта продлится 187 дней. В программу входит ремонт станции и несколько выходов в открытый космос.

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