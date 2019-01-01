2019-01-04T11:55:07+03:00
История современности

40 лет назад пожар на Белоярской АЭС едва не стал причиной катастрофы

Пламя удалось погасить лишь за час до Нового года
Данил СВЕЧКОВ
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Белоярская АЭС в 1970-х. Фото:publicatom.ruБелоярская АЭС в 1970-х. Фото:publicatom.ru
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В 1979 году на Урал пришли сильные холода. В некоторых районах региона столбики термометров показывали -47 градусов. Из-за этого в ночь на 31 декабря произошло ЧП на Белоярской АЭС – там загорелся машинный зал турбогенератора. Якобы из-за перепада температур крыша треснула и упала на маслопровод, что и привело к пожару. Очевидцы уверяют, что пламя тогда поднялось до небес, а зарево от пожара было видно в соседнем городке Заречном. Тушить пламя на электростанцию приехали две автоцистерны с водой и одна с пенообразовтелем для пылающего масла.

– Я прибежал в машинный зал, смотрю вверх, чтобы проверить стволы, а там… звезды! Крыши нет! – вспоминал Иван Ватрич, в 1978 году служивший заместителем начальника пожарной части, охранявшей Белоярскую АЭС. – Я очень испугался, думал, что перекрытия придавили моих ребят. Но оказалось, что под завалы никто не попал.

Чтобы не произошло трагедии, сотрудники АЭС продолжали работать, несмотря на пожар. Фото:publicatom.ru

Чтобы не произошло трагедии, сотрудники АЭС продолжали работать, несмотря на пожар. Фото:publicatom.ru

Пожарные рукава примерзали к земле, а кроме того огонь грозил по кабелям перейти в другие комнаты АЭС. Ситуация осложнялась еще и тем, что поливать водой и пеной приходилось провода и оборудование, которые были под напряжением. Отключить подачу электричества рабочие не могли.

- Персонал работал до последнего, - вспоминал Иван Ватрич. - Я энергетический техникум окончил, немножко понимал, что такое электричество, и сам предложил тушить оборудование методом наброса струи, чтобы все как из ведра окатывалось. Тогда струя прерывается и нас током не бьет. Сначала сам взял ствол в руки, чтобы показать пример личному составу. Смотрю, ребята оживились, перестали бояться. У нас была брезентовая одежда и кислородные маски. Пожарный нашей части брал ствол, два курсанта шли за ним следом. В очаге работали минут пять и назад, потому что температура там была как в печи. Следом уже другая тройка шла тушить.

После ЧП на БАЭС Иван Ватрич посетил другие атомные электростанции СССР, чтобы поделиться своим опытом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После ЧП на БАЭС Иван Ватрич посетил другие атомные электростанции СССР, чтобы поделиться своим опытом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока пожарные боролись с огнем, в соседнем городе Заречном власти готовились к полномасштабной эвакуации 16-тысяч человек. Для этого из Свердловска и соседних городов приехали 300 автобусов. Однако эвакуация не потребовалась. Пожарные справились со стихией, а сотрудники станции смогли предотвратить радиоактивную катастрофу. На это им понадобилось 20 часов.

- Свою работу мы завершили примерно за час до Нового года, - рассказывал Иван Ватрич. - После того как мы потушили пожар, нас всех стали проверять на радиацию. Для пожарных выделили комнату отдыха в служебном корпусе. Чтобы выйти за территорию станции, надо было пройти проверку на дозиметре. Никого не облучило.

В 1978-м году Иван Ватрич работал заместителем пожарной части, охранявшей АЭС. За ликвидацию пожара на станции его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 1978-м году Иван Ватрич работал заместителем пожарной части, охранявшей АЭС. За ликвидацию пожара на станции его наградили орденом Трудового Красного Знамени.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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