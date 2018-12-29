2018-12-29T13:18:25+03:00
Общество

«Это фашистская выходка»: мать убитого 20-летнего инвалида в Березовском обратилась за помощью к Ройзману

Женщина пожаловалась на следователей
Лев Истомин
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Политик пообещал оказать помощь матери убитого инвалидаПолитик пообещал оказать помощь матери убитого инвалидаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мать убитого 20-летнего инвалида из уральского города Березовский Елена Рудакова обратилась за помощью к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Политик после разговора с женщиной заявил, что после убийства никто не собирался изолировать от общества группу подростков, жесткого забивших Диму Рудакова, пока «весь Березовский на улицу не вышел».

Женщина просит организовать дополнительную проверку с одновременным возобновлением предварительного расследования, а также переквалифицировать действия обвиняемых школьников на более серьезную статью.

Диму Рудакова жестоко убили в гаражном массиве Фото: Елена БЛАГИНИНА

Диму Рудакова жестоко убили в гаражном массивеФото: Елена БЛАГИНИНА

Также Елена Рудакова поведала экс-мэру Екатеринбурга подробности убийства ее сына 9 августа. По ее словам, один из подростков бил ее сына табуретом, разбив его вдребезги. Его сообщник нанес парню 38 раз, а третий – не меньше 36 раз. Перед смертью Рудакову буквально растоптали голову.

- Его жестокое убийство напоминает фашистскую выходку. Их умысел был направлен именно на то, чтобы лишить жизни, причиняя особые страдания и глумления, - говорит Елена.

Женщина считает, что следователи неправильно оценивают степень тяжести преступления, квалифицируя его как «причинение смерти по неосторожности». В ответ Евгений Ройзман пообещал вмешаться в ситуацию, уведомив о подробностях убийства ряд инстанций.

Дима не смог дать должный отпор четверым извергам. Фото: соцсети

Дима не смог дать должный отпор четверым извергам. Фото: соцсети

Ранее «Комсомолка» подробно писала о самом убийстве в Березовском, а также о судах над подростками, которых обвиняют в страшной расправе. На данный момент один обвиняемый продолжается находиться в заключении в следственном изоляторе, еще трое сидят под домашним арестом. 13-летняя девочка, которая снимала убийство на видео, два года проведет в закрытом интернате.

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