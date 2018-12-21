2018-12-21T17:27:51+03:00
Общество

«Другого выхода нет»: Депутат из Екатеринбурга оправдал сталинские репрессии

Андрей Пирожков сделал очередное громкое заявление
Лев Истомин
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Самый молодой депутат Гордумы Екатеринбурга восхваляет самые страшные страницы истории советского периода. Фото: из личного архива Андрея ПирожковаСамый молодой депутат Гордумы Екатеринбурга восхваляет самые страшные страницы истории советского периода. Фото: из личного архива Андрея Пирожкова
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Депутат Гордумы Екатеринбурга 24-летний Андрей Пирожков заявил, что сталинские репрессии были неизбежны, потому что у руководителя страны просто не было другого выхода. Также народный избранник подчеркнул, что имя Иосифа Сталина не забудут, пока в России не будет наведен порядок.

- Новое руководство окажется в такой ситуации, что ему придется применять не только цивилизованные нормы поведения Сталина, но и то, за что мы сегодня его порицаем. Потому что другого выхода не будет, как этого выхода не было в 20-е и 30-е годы, - написал Андрей Пирожков на своей страничке в социальной сети.

Нынешнюю «десталинизацию» в обществе коммунист объяснил страхом либералов за преступления, совершенные ими. Сталина же депутат назвал «олицетворением справедливости».

- Справедливости может быть жестокой, может быть, излишне жестокой. Но понятной. Они ненавидят Сталина не за то, что в нем было плохого, они ненавидят Сталина за то, что он служил своей стране, а не за то, что он убивал людей, - подчеркнул Пирожков.

Депутат осудил заявление Глацких, но позже сам вошел в повестку с громкими высказываниями. Фото: Андрей Пирожков

Депутат осудил заявление Глацких, но позже сам вошел в повестку с громкими высказываниями. Фото: Андрей Пирожков

Ранее народный избранник высказался в защиту ГУЛАГа, назвав его «хорошей вещью», потому что заключенные работали на пользу общества. Позже Пирожков уточнил, что не намерен оправдывать репрессии, однако считает, что подобная система имеет право на существование в силу своей эффективности.

После нескольких громких высказываний депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, ранее входивший в состав регионального отделения КПРФ, посоветовал коммунистам «унять психического».

Отметим, что уральские чиновники и политики в последнее время нередко делают громкие заявления, обсуждаемые в обществе. Так, Ольга Глацких, возглавляющая департамент молодежной политики Свердловской области заявила, что "государство ничего не должно гражданам", а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметился громким заявлением о необходимости повышения ему зарплаты.

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