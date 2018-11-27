23-летний депутат из Екатеринбурга предложил перенять идею трудовых лагерей СССР

В Интернете разгорается новый скандал, связанный с неосторожным высказыванием политика. Ранее пользователей Сети возмутило то, что глава Департамента молодежной политики региона Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что государство ничего молодежи не должно. Теперь вот народное негодование вызвали слова, сказаные депутатом городской Думы Екатеринбурга Андреем Пирожковым, которому, кстати, 23 года.

Так, при общении с журналистами издания The Village среди прочего он заявил, что «ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги»

Но после того, как эти слова вызвали возмущения в Интернете Андрей Пирожков решил уточнить свою мысль.

Ранее молодой депутат критиковал неосторожное высказывание главы Департаменты молодежной политики региона Ольги Глацких. Фото: из личного архива Андрея Пирожкова

– Дословно я не помню что говорил, потому что интервью у меня брали больше двух недель назад, в начале ноября, – рассказал Андрей Пирожков «КП-Екатеринбург». – Что касается моих слов и сути того что я говорил, что имел ввиду… Никакого восхваления репрессий никакого восхваления гулагов, трудовых лагерей не было.

При этом Андрей Пирожков отметил, что у СССР можно было бы перенять саму идею трудовых лагерей.

– Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям, – заявляет депутат. – Трудовые лагеря во времена СССР - пример той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование. Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной России абсолютно законной, справедливой и гуманной мерой наказания.