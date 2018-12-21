В Москве экс-директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского ограбили на 100 тысяч рублей

Помощь столичной полиции понадобилась бывшему директору «Уральских пельменей» Сергею Нетиевскому. Кто-то средь бела дня украл у него из машины ноутбук со сценариями и фотографиями.

- Я оставил машину в Милютинском переулке и отошел на два часа, - рассказывает Сергей Нетиевский «КП-Екатеринбург». - А когда вернулся, увидел, что заднее окно разбито и куда-то пропал мой ноутбук. Все что на нем было, у меня скопировано в облачное хранилище, так что за файлы я не беспокоюсь. Да и похититель до них не доберется, так как ноутбук запоролен. Но сам ноутбук жалко. Хороший был. Он стоил около 100 тысяч рублей. Когда его включаешь, там высвечивается мое имя. Так что не исключаю, что когда злоумышленники включат его и поймут, чей он, они, может, позвонят мне, извинятся и вернут его. Это будет такое новогоднее чудо.

Впрочем чудеса чудесами, а заявление в полицию Сергей Нетиевский все же написал.

- Там вокруг куча камер, поэтому скорей всего похитителя найдут, - отметил экс-директор «Уральских пельменей». - Но говорить о том, случайно украли мой ноутбук, или кто-то намеренно это сделал пока сложно. Надо изучать записи с камер наблюдения и делать выводы.