Сергей Светлаков: «С Ваней Ургантом чуть с ума не сошли, когда снимали последние «Елки»

У шоумена Сергея Светлакова есть традиция. Каждый год перед Новым годом, он снимается в комедии «Елки», а потом привозит картину в свой родной Екатеринбург. Этот год не стал исключением. Чтобы повидать родных и друзей актер прилетел на Урал, аж, в пятницу. Заодно заглянул в свой ресторан «Ишак». Там-то мы его и застали.

- Говорят, эти «Елки» будут последними…

- К сожалению, это действительно последние «Елки». Придется придумывать другую традицию. А фильм теперь будут показывать по телевизору на канале СТС - они выкупили все права. Возможно, в следующем году появится сериал «Ёлки», но с фильмом он не будет связан.

Актер часто бывает в родном ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Раскройте секрет, снимать начинаете, как только снег выпадет или уезжаете куда-нибудь на север, чтобы создать зимнюю сказку?

- Снег в этом году выпал в декабре, то есть по вашей логике мы только сейчас начали бы снимать (смеется). К нашему великому несчастью мы в полном обмундировании снимаем фильм летом. Поэтому каждый год на протяжении восьми лет мы в пуховиках, шапках бегаем по Москве или по Питеру. В этом году съемки были в плюс тридцать два, и мы с Ваней Ургантом чуть с ума не сошли. Просто физически тяжело изображать холод, когда очень-очень жарко. А так заснеживаются улицы - люди удивляются, когда выходят из подъезда, глядя на снег во дворе. Это обыкновенный кинообман, который рождает чудо.

- А сами вы что больше любите жару или зиму?

- Я не люблю холод. Не скажу, что я такой уральский мужичок, который любит кричать: «Вот морозец, вот у меня щечки покалывает. Эгей, вот сейчас мы на улице так погуляем классно. Пойдемте в лес». Нет, я не люблю мороз. Я люблю, когда мне комфортно. Жару я тоже не люблю. Когда сильная жара, я предпочитаю помещения с кондиционером. Для меня самая идеальная погода, когда на улице +15, +20 и светит солнце. У меня мозги работают. И вообще я на 30 процентов становлюсь счастливее.

Очередная часть "Елок" станет последней. Фото: Пресс-служба Bazelevs

- На сайте «Комсомольская правда-Екатеринбург» мы проводили конкурс: выбери героя с «Комсомолкой». У нас 13-летний мальчик спас в Турции тонущего ребенка, мужчина вытащил из гудрона лисенка, бортпроводник спас ребенка в аэропорту. Победил школьник. А вам когда-нибудь приходилось кого-то спасать или вытаскивать из передряги?

- Я похвастаться каким-то героизмом не могу. А те случаи, в которых мне кажется, что я поступил как-то достойно, я не хочу озвучивать сам. Когда-то, может, найдутся люди - сами расскажут.

- Предложите три способа, как сделать мир чуточку добрее? Может, кто-то прислушается.

- Если исходить из того, что приближается Новый год, то надо стараться верить в чудо. Становиться самому добрее, а не требовать этого от других людей. Ну и постараться улыбаться даже в тех ситуациях, когда это, может, даже не уместно. Лучше выглядеть дураком, чем злым человеком.

- Я читала, что вы очень любите споры...

- Это между людьми или вы про грибы?

Сергей Светлаков во время визита в Екатеринбург всегда бывает в своем ресторане на ЛуначарскогоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Про грибы... Шучу. Вы один раз бицепс на спор накачали и бассейн медом наполнили. Это ж столько меда вам понадобилось, чтоб выиграть спор? И на что вообще спорили и по какому поводу?

- Пришлось купить сто двенадцать килограммов, чтоб залить весь бассейн. А на что спорили... Спорили просто без повода. У меня была достаточно авантюрная студенческая молодость, когда я ходил с синими волосами, а друзья были с красными, желтыми головами. И нам было всё равно, лишь бы дать адреналину выйти, поэтому кучу безумий было.

- Через несколько дней у вас День рождения. В этот же день родилась ваша дочка Настя. Будете праздновать вместе?

- Мы традиционно уже несколько лет начинаем праздновать мой День рождения в Екатеринбурге. И как раз отчасти это совпадает с Днем рождения ресторана (Сергей Светлаков владеет рестораном «Ишак» в уральской столице — Ред.). Дочка всё время прилетает со мной. Поэтому нас ждет интересная уральская программа от семейной лепки пельменей до квестов и всего, что интересно десятилетнему взрослому человеку.

- А Новый год как встречать будете?

- К большому счастью, я проведу его в кругу семьи, с наряженной елочкой, но далеко.

- В прошлом году вы рассказывали, что подарили на Новый год дочке собачку, а сыну телескоп. Какие подарки вы подарите им в этом году?

- Да в этом году я решил сэкономить, поэтому я просто поменяю их местами и всё.

Смотрите «Елки Последние» в КИНОМАКС и все предыдущие серии саги на СТС в декабре.