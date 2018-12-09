2018-12-11T14:15:43+03:00
Общество

Главную новогоднюю ёлку по дороге в Екатеринбург остановили сотрудники ГИБДД

Это была уже вторая ёлка - первая сломалась, так и не доехав до города
Дарья РЯБОВАОлег Галимов
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Ёлка высокая и пушистая - самой красивой ее считают и в лесничествеЁлка высокая и пушистая - самой красивой ее считают и в лесничествеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу утром корреспонденты «Комсомолки» ездили в Нижнесергинское лесничество, чтобы своими глазами увидеть, какую ёлку спилят, а затем установят в центре уральской столицы. Это оказалась 65-летняя высокая и пушистая красавица, но, увы, её сломали. Так что пришлось рубить новую - еще более массивную. Вторая претендентка оказалась постарше - ей исполнилось 80 лет. 22 метра высотой, диаметр ствола - 70 сантиметров, одним словом - высокая, широкая и пушистая. В общем, не ёлка, а заглядение!

Лесничий измеряет диаметр ствола габаритной красавицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесничий измеряет диаметр ствола габаритной красавицыФото: Алексей БУЛАТОВ

Не удивительно, что изначально сотрудникам Нижнесергинского лесничества она приглянулась больше. Хранители леса, не скрывая, называли её самой красивой, но боялись, что из-за такой габаритной ели придется перекрывать дороги. Делать нечего, раз сломали первую, решили везти эту великаншу, даже несмотря на возможные затруднения. Кто же мог предположить, что зеленая красавица принесет еще больше проблем, чем предполагалось. По пути в Екатеринбург её остановили ДПС-ники.

- После того, как сломалась первая ёлка, мы срубили вторую, которая, надо сказать, казалась нам еще лучше прежней, - признается лесничий Давиль Давлетханов. - Срубили, погрузили и повезли. Но под Дружинино случилась беда - нас остановили работники ГИБДД. Что будет дальше, даже не знаю.

А вот так эффектно выглядит вторая ёлочка по сравнению с другими колючими соседками Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот так эффектно выглядит вторая ёлочка по сравнению с другими колючими соседкамиФото: Алексей БУЛАТОВ

А тем временем в Екатеринбурге вовсю идет строительство ледового городка. Площадь 1905 года в этом году станет особенно сказочным и волшебным местом, ведь впервые за много лет здесь поставят живую ель! Остается лишь ждать, когда её, наконец, довезут...

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