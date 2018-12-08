На Урале спилили 65-летнюю живую новогоднюю ель, которая украсит центр Екатеринбурга

В Екатеринбурге уже вовсю готовятся к Новому году. Вот-вот в столице Урала появится ледовый городок, главным украшением которого традиционно станет праздничная ель. Только вот в этом году она будет... живой! Более того, лесную красавицу уже спилили в Нижнесергинском лесничестве, и завтра в 9:00 привезут в Екатеринбург.

Интересно, что изначально на роль главной ели Екатеринбурга присматривали совсем другую елочку - более массивную и пушистую. Но перевезти такое дерево было бы технически сложно, а чтобы провезти ее по улицам города, понадобилось бы перекрывать дороги. Поэтому в итоге было принято решение установить в центре столицы Урала другую, более миниатюрную ель.

Только посмотрите, какие шишки у нашей елочки!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, знакомьтесь - главное украшение новогоднего Екатеринбурга! Диаметр - 50 сантиметров, высота - 21 метр, вес - 2 тонны. Почти "девяносто-шестьдесят-девяносто" по меркам деревьев. Одним словом, красотка! Для того, чтобы спилить ее, опытным лесничим пришлось постараться.

Рабочим пришлось немало потрудиться!Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Изначально на ель закинем петлю, - объясняют работяги. - Потом бензопилами отпилим ствол. А когда ель подкосится, снизу на нее наденем вторую петлю и подденем. Вуаля, и елочка уже лежит на специальных опорах. А чтобы не повредить ветки и сохранить достойный вид, мы обмотаем ее специальными стропами.

Спилить такую великаншу не так-то просто!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что, согласно документам, елка обошлась бюджету города в 11800 рублей. А вот стоимость всех работ, связанных с перевозкой и установкой, перевалили за сотню тысяч. Кстати, обычные маленькие елочки намного более доступны для простых людей, поэтому местные жители часто покупают их к себе домой.

2-тонная великанша за несколько секунд рухнула на землюФото: Алексей БУЛАТОВ

Еще бы! Метр живой ели стоит 36 рублей, поэтому классическое деревце высотой 2 метра обходится всего в 120 рублей. Только в одном Михайловсе за прошлый год продано 380 живых елок.

По кругам на срезе лесничие определили, что елке около 65 летФото: Алексей БУЛАТОВ

Ну, а главную новогоднюю ель можно будет совсем скоро увидеть в центре Екатеринбурга - уже завтра ее привезут на площадь 1905 года и начнут устанавливать.