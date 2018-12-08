2018-12-08T11:03:08+03:00
Общество

На Урале спилили 65-летнюю живую новогоднюю ель, которая украсит центр Екатеринбурга

Пушистую лесную красавицу уже завтра привезут на площадь 1905 года
Елена БЛАГИНИНАОлег Галимов
Поделиться:
Ель рухнула за несколько секундЕль рухнула за несколько секундФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге уже вовсю готовятся к Новому году. Вот-вот в столице Урала появится ледовый городок, главным украшением которого традиционно станет праздничная ель. Только вот в этом году она будет... живой! Более того, лесную красавицу уже спилили в Нижнесергинском лесничестве, и завтра в 9:00 привезут в Екатеринбург.

Интересно, что изначально на роль главной ели Екатеринбурга присматривали совсем другую елочку - более массивную и пушистую. Но перевезти такое дерево было бы технически сложно, а чтобы провезти ее по улицам города, понадобилось бы перекрывать дороги. Поэтому в итоге было принято решение установить в центре столицы Урала другую, более миниатюрную ель.

Только посмотрите, какие шишки у нашей елочки! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только посмотрите, какие шишки у нашей елочки!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итак, знакомьтесь - главное украшение новогоднего Екатеринбурга! Диаметр - 50 сантиметров, высота - 21 метр, вес - 2 тонны. Почти "девяносто-шестьдесят-девяносто" по меркам деревьев. Одним словом, красотка! Для того, чтобы спилить ее, опытным лесничим пришлось постараться.

Рабочим пришлось немало потрудиться! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочим пришлось немало потрудиться!Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Изначально на ель закинем петлю, - объясняют работяги. - Потом бензопилами отпилим ствол. А когда ель подкосится, снизу на нее наденем вторую петлю и подденем. Вуаля, и елочка уже лежит на специальных опорах. А чтобы не повредить ветки и сохранить достойный вид, мы обмотаем ее специальными стропами.

Спилить такую великаншу не так-то просто! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спилить такую великаншу не так-то просто!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что, согласно документам, елка обошлась бюджету города в 11800 рублей. А вот стоимость всех работ, связанных с перевозкой и установкой, перевалили за сотню тысяч. Кстати, обычные маленькие елочки намного более доступны для простых людей, поэтому местные жители часто покупают их к себе домой.

2-тонная великанша за несколько секунд рухнула на землю Фото: Алексей БУЛАТОВ

2-тонная великанша за несколько секунд рухнула на землюФото: Алексей БУЛАТОВ

Еще бы! Метр живой ели стоит 36 рублей, поэтому классическое деревце высотой 2 метра обходится всего в 120 рублей. Только в одном Михайловсе за прошлый год продано 380 живых елок.

По кругам на срезе лесничие определили, что елке около 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По кругам на срезе лесничие определили, что елке около 65 летФото: Алексей БУЛАТОВ

Ну, а главную новогоднюю ель можно будет совсем скоро увидеть в центре Екатеринбурга - уже завтра ее привезут на площадь 1905 года и начнут устанавливать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]
Новости 24
Подростки из Екатеринбурга выиграли мировой конкурс робототехники в Дубае
На Крауля - Токарей произошло смертельное ДТП
Жириновский научит уральскую чиновницу Ольгу Глацких говорить с молодежью
Президент Путин обновил судейский состав на Урале
Компактность – наше все: Екатеринбург будут застраивать по мировым стандартам
Прокуратура проверит законность 12-часовой задержки рейса Екатеринбург-Нячанг
В Екатеринбурге суд оставил под стражей блогера Александра Устинова
На ЕКАДе при столкновении двух фур погиб 71-летний дальнобойщик
Новой главой свердловских приставов стала начальница челябинского УФССП
«Она же извинилась»: чемпион Сергей Чепиков заступился за уральскую чиновницу Глацких
На телевидении отказываются показывать детский фильм, снятый по повести Крапивина
Прочитал и задумался: губернатор Евгений Куйвашев продаст на аукционе любимые книги
На дороге возле Режа перевернулась семья с ребенком
Пропавшая неделю назад нижнетагильская школьница нашлась в ТРЦ Екатеринбурга