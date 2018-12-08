Сегодня корреспонденты "КП" ездили снимать фоторепортаж про спиливание живой ели - впервые за долгое время в центре Екатеринбурга на площади 1905 года решили установить не искусственную, а живую елочку. Выбирали между двумя елками, но остановили выбор на той, что поменьше. Огромную пушистую ель, высотой 22 метра, решили не срубать, потому что из-за ее размеров пришлось бы перекрывать улицы.

Так что в итоге выбрали более миниатюрную ель, настоящую красавицу - 21 метр высотой, 50 сантиметров в диаметре, вес - 2 тонны. Но... ее сломали!

Теперь в Екатеринбурге будет установлена вот эта красавицаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Она дала трещину, - сокрушаются лесничие. - Сейчас придется все-таки срубать первую ель, но мы не представляем как ее везти. Для того, чтобы провезти эту великаншу, придется перекрывать дороги. Сегодня будем рубить ту самую, первую ель.

"Комсомолка" следит за этой ситуацией.