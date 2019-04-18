Сегодня некоторые урбанисты и архитекторы говорят, что в Екатеринбурге много серых и ничем не выделяющихся зданий. Как вы считаете – это так? Или все-таки столица Урала может похвастаться жилыми комплексами, которые не только имеют яркий дизайн, но и располагают удобной инфраструктурой?

Если в период перестройки стояла серьезная задача – построить как можно больше, то сейчас на первых план выходит не только количество высоток, но и благоустройство в целом.

«Комсомольская правда» организует конкурс среди ЖК Екатеринбурга. Но выбор победителя за читателями. Вы можете проголосовать за лучший жилой комплекс ниже, но сначала предлагаем вам познакомиться с участниками поближе. Может, именно там вы будете жить в ближайшем будущем?

Жилой квартал «Меридиан»

16 домов, детский сад на 200 мест, школа на 825 мест, собственный бассейн. Таким предстанет перед жителями Екатеринбурга ЖК «Меридиан». Он расположен на границе двух динамично развивающихся микрорайонов Академический и Широкая речка. Общая площадь проекта – более 200 тыс. кв. м. Офисы, банки, аптеки, магазины и фитнес-центр – все будет под рукой, на первых этажах домов.

Фото: предоставлено компанией

Крупнейший застройщик России «Группа ЛСР» при разработке проекта особое внимание уделил детям. Так во дворах предусмотрены игровые развивающие площадки для детей разных возрастов, спортивные площадки, велодорожки, зоны отдыха, комплексное озеленение. Также в «Меридиане» будет построен спортивный корт с монолитным резиновым покрытием для занятий спортом летом и зимой. В центре жилого квартала запроектирован широкий прогулочный бульвар.

На территории «Меридиана» в следующем году начнется строительство нового образовательного центра, проект которого разработала за свой счет «Группа ЛСР». Будущий центр площадью 25 тысяч кв. м объединит детский сад на 200 мест, школу на 825 мест и бассейн. Проект образовательного центра должен быть реализован до 2021 года. Через дорогу, в микрорайоне Мичуринский, сегодня успешно функционирует еще один образовательный центр, построенный «Группой ЛСР».

Фото: предоставлено компанией

Для справки

«Группа ЛСР» успешно реализует девелоперские проекты в Уральском регионе. Компания входит в тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга. По состоянию на октябрь 2018 года возглавляет ТОП-50 застройщиков Свердловской области по объемам текущего строительства. На сегодняшний день в портфеле «Группы ЛСР» в Екатеринбурге находится более 650 тысяч кв. м жилья. Это 68 домов и 17,5% от общего объема возводимых в регионе «квадратов». Среди наиболее известных проектов – ЖК «Мичуринский» на Широкой речке, ЖК «Рассветный» на ЖБИ, ЖК «Калиновский» на Эльмаше.

Фото: предоставлено компанией

Жилой комплекс «Северное сияние»

«Северное сияние» – современный жилой комплекс в квартале улиц Кузнецова – Кировградская – Авангардная – Калинина, в шаговой доступности от станции метро «Уралмаш». Из окон открываются прекрасные виды на уютный и любимый микрорайон с современной инфраструктурой: детские сады «Радуга» и «Звездочка», школа №77, Машиностроительный колледж и ВУЗ РГППУ. Через дорогу расположен парк для прогулок и занятий спортом, а в уже построенных домах жилого комплекса работают продовольственные магазины.

Инфраструктура ЖК максимально комфортна: для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг, на придомовой территории оборудованы места для отдыха детей и взрослых: игровые площадки с безопасным покрытием, площадки для занятий спортом и пешеходные дорожки.

Фото: предоставлено компанией

Площади квартир от 38,1 кв.м для одного-двух человек до 97,1 кв.м, где с комфортом сможет разместиться большая и дружная семья. В двухкомнатных и трехкомнатных квартирах 2 санузла: основной и гостевой. Горизонтальная разводка труб позволит сэкономить пространство и освободит стены для интересных интерьерных решений. В доме предусмотрена установка дополнительных централизованных фильтров очистки воды. В квартирах оборудованы входы для слаботочных сетей: интернет, телефон, цифровое телевидение.

Сдача предусмотрена с чистовой отделкой, а это значит, что будущие владельцы могут заехать практически сразу после получения ключей, не тратя дополнительные время и средства на дорогостоящий ремонт.

Фото: предоставлено компанией

Всего в составе IV очереди строительства жилого комплекса два 26-этажных дома с двухуровневым подземным паркингом и встроенно-пристроенным зданием коммерческого назначения.

Компания «Гринвич – жилая недвижимость» реализует проект ЖК «Северное сияние» в партнерстве с АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», выступающим застройщиком и генеральным подрядчиком строительства.

Фото: предоставлено компанией

ГОЛОСОВАНИЕ

Сегодня новые жилые микрорайоны соответствуют представлениям о хорошем качестве жилья, высоким стандартам, современным требованиям, предъявляемым к организации городской среды.

Оставьте свой голос за лучший из них.