Глава Минкульта РФ Владимир Мединский поддержал новый зал филармонии, ради которой придется снести дом в Екатеринбурге

Накануне в Екатеринбург с рабочим визитом прилетел министh культуры РФ Владимир Мединский. Прибыл он для того, чтобы обсудить создание в Екатеринбурге культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Открыть его планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведь в годы войны именно на Урале хранилась коллекция Эрмитажа.

– Сейчас мы обсуждаем большой совместный проект – «Эрмитаж-Урал», – заявил в Екатеринбурге Владимир Мединский. – Я очень благодарен региону за то, что Свердловская область взяла на себя основную ношу по финансированию общестроительных работ в части создания этого комплекса. Я думаю, что мы найдем формы поддержки его деятельности и запуска этого проекта за счет федерального бюджета, в том числе, когда будет готова строительная часть.

Кроме того Мединский затронул тему строительства нового зала екатеринбургской филармонии, ради которого придется снести жилой дом на Карла Либкнехта, 40. Жильцы этого дома, напомним, против того, чтобы их дом сносили. Они даже устраивали акцию-чаепитие в свою поддержку, на которую пришло около 150 человек.

– Проект нового филармонического комплекса крайне амбициозный, исключительно яркий, красивый, – отметил министр культуры. – Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире. Но, безусловно, впереди большая работа, при этом министерство культуры будет этот проект всячески поддерживать.

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