2018-11-21T12:08:50+03:00
Общество

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский поддержал новый зал филармонии, ради которой придется снести дом в Екатеринбурге

Сами жильцы дома высказываются против переезда
Данил СВЕЧКОВ
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Также на Урале Владимир Мединский принял участие в совещании по созданию "Эрмитаж-Урала".Также на Урале Владимир Мединский принял участие в совещании по созданию "Эрмитаж-Урала".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в Екатеринбург с рабочим визитом прилетел министh культуры РФ Владимир Мединский. Прибыл он для того, чтобы обсудить создание в Екатеринбурге культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Открыть его планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ведь в годы войны именно на Урале хранилась коллекция Эрмитажа.

– Сейчас мы обсуждаем большой совместный проект – «Эрмитаж-Урал», – заявил в Екатеринбурге Владимир Мединский. – Я очень благодарен региону за то, что Свердловская область взяла на себя основную ношу по финансированию общестроительных работ в части создания этого комплекса. Я думаю, что мы найдем формы поддержки его деятельности и запуска этого проекта за счет федерального бюджета, в том числе, когда будет готова строительная часть.

Кроме того Мединский затронул тему строительства нового зала екатеринбургской филармонии, ради которого придется снести жилой дом на Карла Либкнехта, 40. Жильцы этого дома, напомним, против того, чтобы их дом сносили. Они даже устраивали акцию-чаепитие в свою поддержку, на которую пришло около 150 человек.

– Проект нового филармонического комплекса крайне амбициозный, исключительно яркий, красивый, – отметил министр культуры. – Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире. Но, безусловно, впереди большая работа, при этом министерство культуры будет этот проект всячески поддерживать.

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Жители дома на Карла Либкнехта, 40, того самого, который хотят снести, чтобы построить новый зал филармонии, продолжают бороться за свое жилье. Сегодня, вот, в ход пошли пироги и самовар. Собственники квартир решили устроить во дворе пикник и угостить на нем всех, кому неравнодушна судьба их дома. (подробности)

Директор филармонии о новом зале, ради которого снесут дом: «Я сочувствую жильцам»

Екатеринбург готовится к очередной грандиозной стройке в центре города. На этот раз расширяться будет Свердловская филармония. По проекту рядом со старым зданием учреждения будет возведен новый зал – на 1950 зрителей. Но для этого строителям придется снести шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта. Не все жители смирились с грядущим переездом. Чтобы разобраться в ситуации, мы собрали вопросы от жильцов и задали их лично директору филармонии Александру Колотурскому. (подробности)

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