«Пришло больше 150 человек»: жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, устроили пикник в его защиту

Жители дома на Карла Либкнехта, 40, того самого, который хотят снести, чтобы построить новый зал филармонии, продолжают бороться за свое жилье. Сегодня, вот, в ход пошли пироги и самовар. Собственники квартир решили устроить во дворе пикник и угостить на нем всех, кому неравнодушна судьба их дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/677182" frameborder="0"></iframe> Встреча друзей дома на Карла Либкнехта 40, который могут снести ради нового зала филармонии.Алексей БУЛАТОВ

– Мы дали объявление в Интернете, что с 12.00 в субботу ждем всех на чаепитие и за пару часов к нам уже больше 150 человек пришло, – говорит Лариса Шипицина, председатель совета дома. – Разумеется не толпой. Кто-то приходит, кто-то уходит. У нас все жильцы дома угощение готовили. Есть выпечка, чай и самовар с шишками!

На чаепитии жильцы организовали импровизированный сбор подписей в защиту дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время чаепития жильцы решили устроить импровизированный сбор подписей за сохранение дома и соседнего сада Вайнера, часть деревьев которого могут вырубить, чтобы построить новый зал филармонии. Многие гости охотно стали оставлять свои автографы на листке.

– Если снесут наш дом, то это будет прецедент, – отмечает Лариса Шипицина. – После этого могут начать сносить вообще все старые дома Екатеринбурга. Поэтому мы хотим, чтобы не только наш дом сохранился, но и все другие старые дома сохранились. И люди, которые пришли на чаепитие, они, вероятно, опасаются, что завтра и к ним могут прийти и заявить: «Ваш дом надо снести, и жить вам здесь больше нельзя». Поэтому нам надо держаться всем вместе.

Воду грели в самоваре, который вынесли во двор.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На чаепитие пришли также известные жители города – экс-мэр Евгений Ройзман, депутат Государственной Думы Андрей Альшевских и артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Так, известный актер отметил, что ситуация с домом на Карла Либкнехта, 40 очень похожа на ситуацию с Дворцом культуры Химмаш, в защиту которого он выступает. Дворец принадлежит частному собственнику, который, как опасаются деятели культуры, намерен снести его под строительство жилого комплекса. 20 декабря всем кружкам и секциям, работающим в здании предписано освободить помещения.

– Мы пришли сюда, как представители ДК Химмаш, – рассказывает Андрей Рожков. – Считаем что тут история, аналогичная нашей, только вывернутая наизнанку. В случае с ДК Химмаш для спасения надо, чтобы частная собственность стала муниципальной. А здесь обратная ситуация – частную собственность отбирают у жильцов и передают в муниципальную собственность. Хотим объединиться и вместе решить эту проблему, схожую с нашей.

Артист Андрей Рожков (слева) предложил объединить усилия защитников ДК Химмаш и защитников дома на Карла Либкнехта, 40.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А Евгений Ройзман рассказал собственникам дома на Карла Либкнехта, 40, через что им, вероятно, предстоит пройти в борьбе за свое жилье.

– Кому то из вас сделают предложение, от которого этот человек не сможет отказаться, – обратился Ройзман к жильцам. – Этот человек сломается. Так освободится одна квартира. В нее поселят самых последних вшивых бомжей. Через день они спилят батарею, выбьют стекла. Возникнет пожар и в доме станет жить не комфортно. Я вам рассказываю технологию, как это делается. Сегодня они придут к вам, завтра ко мне, послезавтра еще к кому-нибудь. Но это частная собственность и за свою собственность надо бороться! Если (застройщики) будут вести разумные настоящие переговоры, объяснять, договариваться – это один разговор. Все остальное –это попытка за дешево скупить ваши квартиры и решить каким-то образом свои проблемы. Поэтому если вы будете стоять, вас поддержит весь город.

Экс-мэр Евгений Ройзман: «Если вы будете стоять (за свой дом), вас поддержит весь город»

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