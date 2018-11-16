2018-11-16T11:53:43+03:00
Происшествия

На Урале отец троих детей застрелил жену и покончил с собой

Тела супружеской пары нашла мать девушки
Олег Галимов
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Друзья Виктории до сих пор не могут поверить, что ее убил любящий муж. Фото: соцсетиДрузья Виктории до сих пор не могут поверить, что ее убил любящий муж. Фото: соцсети
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Ужасные сводки пришли из маленького уральского города Богдановича, что в 100 километрах от Екатеринбурга. После очередного трудового дня рабочий местного огнеупорного завода Сергей (имена изменены – прим.ред.) пришел домой к любящей супруге Виктории, которая ждала мужа вместе с тремя детьми.

К 23 годам девушка была матерью троих детей. Фото: соцсети

К 23 годам девушка была матерью троих детей. Фото: соцсети

Старшему сынишке уже 6 лет, а самый младший появился на свет лишь в начале этого года. После ужина глава семьи повздорил с женой и бытовая ссора быстро перешла в перебранку. Не стерпев такой наглости, Сергей достал из сейфа свое охотничье ружье и выстрелил в упор. Когда он понял, что убил любовь всей жизни, и какая его ждет участь, уралец не нашел другого выхода, как покончить с собой.

Мама Виктории станет опекуном своих внуков. Фото: соцсети

Мама Виктории станет опекуном своих внуков. Фото: соцсети

Тела супружеской пары нашла мама Вики, которая принесла дочери детские вещи для внуков.

- Они познакомились около 7 лет назад, - рассказывает подруга Виктории. – Она была счастлива в браке, никогда не работала и постоянно сидела в декрете. Рожала детей одного за другим. Сергей давно увлекался охотой и разрешение на ружье у него было.

Близкие погибшей семьи уже начали сбор денег. В Следственном комитете пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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