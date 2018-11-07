2018-11-08T16:18:27+03:00
Общество

Уральскую чиновницу, заявившую, что государство ничего не должно молодежи, вывели из политсовета «Единой России»

В самой партии заявили, что это не связано с поднявшимся скандалом
Данил СВЕЧКОВ
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Во вторник Ольга Глацких была временно отстранена от руководства департаментом молодежной политики Свердловской области. Фото: скриншот с видеоВо вторник Ольга Глацких была временно отстранена от руководства департаментом молодежной политики Свердловской области. Фото: скриншот с видео
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Ольгу Глацких, возглавляющую областной департамент молодежной политики, вывели из состава регионального политсовета «Единой России». Правда, в самой партии отмечают, что это не связано со скандалом, который разразился на этой неделе - в Сети появилось видео, на котором Ольга Глацких сказала, что государство ничего не должно молодежи.

- Это плановое мероприятие по ротации, - объяснили в пресс-службе регионального отделения партии. - У нас есть устав и в нем есть пункт, по которому в течение определенного времени люди в региональном политсовете меняются, чтобы не было застаивания. Это не в связи с тем, что был скандал и мы срочно начали людей выводить.

Во вторник стало известно, что Ольгу Глацких отстранили от руководства департаментом. А в среду Следственный комитет РОссии начал проверять, как в структуре, возглавляемой Ольгой Глацких, расходовались бюджетные деньги. Правда, через несколько часов новость об этом была удалена с сайта СКР.

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