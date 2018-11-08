2018-11-08T07:10:11+03:00
Общество

Свердловский следственный комитет удалил релиз о проверке трат бюджета в департаменте Ольги Глацких

Сообщение исчезло с сайта ведомства спустя несколько часов после публикации
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На время всех проверок Ольгу Глацких отстранили от работыНа время всех проверок Ольгу Глацких отстранили от работы
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На сайте Свердловского следственного комитета исчезло сообщение о предстоящей проверке Департамента молодежной политики, которым руководит Ольга Глацких.

Несколько дней назад чиновница на встрече с подростками Кировграда заявила, что государство молодежи ничего не должно, ведь рожать их никто не просил. После неосторожных слов Глацких в обществе и СМИ поднялась шумиха, из-за которой губернатор временно отстранил чиновницу от должности, а следователи решили организовать проверку.

Сообщение о проверке исчезло через несколько часов после публикации

Сообщение о проверке исчезло через несколько часов после публикации

Вчера на сайте ведомства появился пресс-релиз о том, что СК проверит, как директор департамента тратила бюджетные деньги, выделенные на поддержку одаренной молодежи. Якобы одна из структур, возглавляемая уральской чиновницей получила 131 миллион рублей.

- Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков, – сообщают в Следственном управлении СКР по Свердловской области. - Как минимум три смены - весной, в августе и в октябре - проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона.

Следователи намеревались узнать, почему занятия с детьми проводились в дорогом отеле, а не на природе или загородных лагерях. И куда ушла кругленькая сумма, при условии, что обучение вели обычные учителя.

Однако спустя несколько часов после публикации, сообщение о проверке было удалено. Комментировать это в СК не стали.

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