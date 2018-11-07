Виктор Кокшаров: «К нам идут талантливые абитуриенты, и мы их любим».

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-07T14:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Массой ярких впечатлений от событий выделяется Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Здесь активная жизнь не только у студентов, но и у школьников, которые только планируют поступать в престижный университет. Например, в Специализированном научно-учебном центре УрФУ студенты и преподаватели университета проводят для детей интересные, практикоориентированные занятия по точным наукам. Познавательные каникулы – то, что надо для успешного поступления в вуз. Неудивительно, что в дни открытых дверей УрФУ с трудом справляется с потоком желающих стать студентами: обычно вуз посещают более 5000 абитуриентов.

- Мы активно выходим на международный рынок образования. На сегодняшний день у нас обучается уже более 3100 иностранных студентов из 84 стран, и эта цифра с каждой приемной кампанией только растет, - рассказывает ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Тотальные диктанты, всероссийские олимпиады, традиционная церемония «Студент года», «Тест-драйв в Уральском федеральном» бессонные ночи карьеры, впечатляющая работа в стройотрядах, ежедневное развитие инноваций и другие направления деятельности. Все это позволяет Уральскому федеральному университету из года в год «забирать» лидирующие места в рейтингах среди вузов не только России, но и мира.

Напомним, сегодня УрФУ занимает 43-ю строчку рейтинга лучших университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии QS EECA Region University Rankings-2019, входит в группу 601+ мирового рейтинга по социальным наукам THE Social Sciences Subject Rankings, топ-200 Шанхайского рейтинга ARWU в области металлургии.

- Мы рады, что к нам идут талантливые, мотивированные абитуриенты. Мы их очень ценим и поощряем достойными стипендиями, в том числе именными. У нас есть даже такие студенты, которые могли бы с некоторыми преподавателями поспорить по уровню дохода. Они получают не одну, а две-три стипендии одновременно, - комментирует ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Фото: пресс-служба УрФУ

СПРАВКА «КП»

27 октября Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров завершил свою работу в Калининграде. По итогам заседания УрФУ вошел во вторую группу участников проекта «5-100», который стремится к появлению в России к 2020 году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных задавать тенденции развития мирового высшего образования.