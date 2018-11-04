В списке Шарташ, Уктус и ЦПКиО: в Екатеринбургне готовят передел лесов

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-04T12:48:06+03:00

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В Екатеринбурге готовятся перераспределить леса, чтобы часть из них вырубить и застроить. Документация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Как выяснилось, часть лесного массива будет передана Екатеринбургу для последующего строительства на этой территории нескольких крупных объектов.

Так, на территории парка имени Маяковского, 93 га которой отойдет в собственность города без компенсаций, проведут глобальную модернизацию, обновив парк аттракционов и построив ряд новых сооружений.

Также здесь реконструируют Свердловскую детскую железную дорогу, построив веерное узкоколейное депо и несколько новых путей для движения составов.

Еще 52 га исключат из собственности области, передав городу территорию в Московском, Уктусском и Санаторном лесопарках, где возведут новейший биатлонный комплекс. А в Шарташском лесопарке на площади 64 га проведут комплексную реконструкцию и построят велосипедные дорожки.

В ближайшее время будет найден подрядчик, который проведет мониторинг состояния выделенных участков и внесет изменения в карты. За это контора получит 300 тысяч рублей. Все работы будут завершены до конца этого года.