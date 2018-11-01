Лучший народный участковый Урала - 2018: «Все конфликты я стараюсь уладить мирным путем»

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-01T13:20:18+03:00

Полицейский из Ирбита рассказал, зачем обучает пенсионеров кибербезопасности и как, раскрывает преступления, не выходя из дома

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39-летний майор полиции Андрей Шадрин из Ирбита служит в МВД уже больше 10 лет. А в этом году он обрел по-настоящему всенародную славу. Шадрин стал победителем городского и регионального этапов конкурса МВД «Народный участковый». За него было отдано более четырех тысяч голосов! И это притом, что на участке, который находится под контролем Шадрина, проживает 2368 человек. И каждый знает своего участкового в лицо. Если на районе произошло ЧП или преступление, то уральцы сразу обращаются к Андрею Геннадьевичу.

«Убийца сам позвонил мне, чтобы сдаться»

- Я служу в МВД с 2007 года, - рассказывает Андрей Шадрин. – В милиции я мечтал служить с раннего детства. Будучи ребенком хотел бороться с преступниками (смеется). После школы меня призвали в армию. И судьба распорядилась так, что я попал во внутренние войска МВД РФ. Два года отслужил в милицейском батальоне. Когда вернулся домой в Ирбит, сразу же побежал устраиваться в органы.

Майор полиции всегда готов прийти на помощь. Фото: предоставлено героем публикации

Первые четыре года наш герой работал дознавателем. А в 2011-м перешел в участковые, так как параллельно учился в Уральском институте коммерции и права – вуз он окончил в 2014-м году. По словам полицейского этот год начался для него с раскрытия преступления за пределами города. В дежурную часть поступил сигнал о незаконной вырубке леса.

- Я приехал на место и заметил трактор, - вспоминает детали полицейский. – Водитель держал в руках бензопилу, а рядом лежали срубленные деревья. Мужчина увидел меня и сразу занервничал. Сначала он выдумал небылицу о том, что древесина ему нужна для отопления фермы. Затем новое «алиби»: якобы он ехал мимо, а сосны ему подкинули егеря. Но доказательства были неопровержимыми: бензопила и заведенный трактор. Так что закончилось все задержанием и возбуждением уголовного дела.

Андрей Шадрин не только пример для молодого поколения, но и любящий муж и отец. Недавно в семье полицейского родился сын.

- Район у нас не криминальный, но всякое может быть, - пожимает плечами «народный участковый». – Однажды мне посреди ночи позвонили с неизвестного номера. Я ответил и спросил кто это, на что мужчина заявил мне «Я убил человека, приезжайте». Спросонья я принял это за розыгрыш, но все же вызвал наряд по этому адресу. Утром узнал, что в соседней деревне мужчина зарезал собутыльника, а у его сожительницы был мой личный номер. Вот он и решил сдаться.

СОВМЕЩАЕТ РАБОТУ ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПСИХОЛОГА

Чаще всего Андрею Шадрину жалуются на бытовые конфликты. Но участковый не стремится упрятать каждого дебошира за решетку, а пытается гуманно разрешить ссоры в семье. Вечерний обход квартир и разъяснительные беседы с любителями помахать кулаками – обычное для него дело.

Возможно, сын участкового пойдет по стопам отца. Фото: предоставлено героем публикации

- В первую очередь надо постараться решить проблему мирным путем, - делится майор полиции. – Чаще всего это обычные ссоры и можно ограничиться разговором или вызовом в отделение. Помимо взрослых под моим введеньем 7 малолетних преступников, но каждый из них у меня «под колпаком».

Кроме того Андрей Шадрин проводит уроки безопасности в школе для пенсионеров. Бабушки и дедушки учатся оказывать первую помощь, оценивать степень опасностей и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

- Особенно важной в последние годы стала проблема кибербезопасности, - говорит Шадрин. - Поэтому мы рассказываем людям преклонного возраста, как не стать жертвой мошенников в Сети и на какие уловки идут злоумышленники, чтобы завладеть деньгами доверчивых стариков.

Несмотря на то, что у участкового напряженная работа, он находит время для пожилых учеников.

- Я рад, что моя работа не проходит даром, - делится участковый уполномоченный. – Как-то раз к местной бабушке позвонили в дверь торгаши и начали предлагать медицинские товары, которые в магазине стоят в разы дешевле. Бабушка уже знала о таких уловках и прогнала мошенников. А для пущей уверенности, что ее оставят в покое вызвала меня.

После победы в свердловском этапе конкурса «Народный участковый» Андрей Шадрин вышел на федеральный уровень. Следующее голосование пройдет на сайте МВД РФ и «Комсомольской Правды» с 1 по 10 ноября.