2018-11-01T09:16:15+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском сошли с рельс пять грузовых вагонов

Они перевозили бокситы
Данил СВЕЧКОВ
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ЧП случилось в девятом часу утра.ЧП случилось в девятом часу утра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Железнодорожное ЧП случилось минувшим утром в Каменске-Уральском. В 08.01 с путей сошли пять вагонов грузового поезда, в которых были бокситы.

- Был нарушен габарит соседнего пути, - пояснили в пресс-службе Свердловской железной дороги. - Поднят восстановительный поезд станции Каменск-Уральский. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия выясняются.

В случившемя разбираются и сотрудники транспортной полиции региона.

- Это случилось не на основных путях, которые влияют на ход движения пассажирских, либо грузовых поездов, - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - Вагоны сошли в грузовом парке и поэтому на железнодорожное движение в регионе не повлияли. Проводится проверка.

При сходе с рельс, вагоны не опрокинулись. Фото: ku66.ru

При сходе с рельс, вагоны не опрокинулись. Фото: ku66.ru

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