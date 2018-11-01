В Каменске-Уральском сошли с рельс пять грузовых вагонов
Железнодорожное ЧП случилось минувшим утром в Каменске-Уральском. В 08.01 с путей сошли пять вагонов грузового поезда, в которых были бокситы.
- Был нарушен габарит соседнего пути, - пояснили в пресс-службе Свердловской железной дороги. - Поднят восстановительный поезд станции Каменск-Уральский. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия выясняются.
В случившемя разбираются и сотрудники транспортной полиции региона.
- Это случилось не на основных путях, которые влияют на ход движения пассажирских, либо грузовых поездов, - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - Вагоны сошли в грузовом парке и поэтому на железнодорожное движение в регионе не повлияли. Проводится проверка.
При сходе с рельс, вагоны не опрокинулись. Фото: ku66.ru