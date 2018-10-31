2018-10-31T10:23:59+03:00
Общество

Бард Новиков проиграл суд Первому каналу на миллион евро

Он требовал компенсацию за «оскорбления» в эфире программы «Пусть говорят»
Олег Галимов
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Год назад он вступил в перепалку с ведущим Дмитрием БорисовымГод назад он вступил в перепалку с ведущим Дмитрием БорисовымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Художественный руководитель Театра эстрады Екатеринбурга бард Александр Новиков проиграл суд Первому каналу, с которого требовал миллион евро за «оскорбления» в эфире программы «Пусть говорят». Дело рассматривал Останкинский суд Москвы.

Вполне возможно, что Первый канал потребует от Новикова покрыть судебные издержки. Фото: скриншот

Вполне возможно, что Первый канал потребует от Новикова покрыть судебные издержки. Фото: скриншот

Причиной недовольства артиста стал выпуск передачи, посвященный скандалу вокруг элитного коттеджного поселка «Бухта Квинс». Сам Новиков хотел лично присутствовать в студии, но не смог вылететь в столицу из-за подписки о невыезде, так как является обвиняемым по уголовному делу. Следователь СКР не разрешил ему покинуть пределы Екатеринбурга.

В итоге Новиков принял участие в программе через видеосвязь. Также гостями на Первом канале стали Михаил Шуфутинский, Никита Высоцкий, Александр Левшин, Вячеслав Медяник, Сергей Куприк, Татьяна Тишинская и депутат Госдумы Сергей Бидонько. Посреди эфира у барда начался конфликт с ведущим «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым. Новиком посчитал, что его оклеветали, чем нанесли моральный вред.

- Группа екатеринбургских и московских адвокатов пришли к однозначному выводу о том, что программа «Пусть говорят» носит лживый и оскорбительный характер, а ее авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу, – рассказывал «Комсомолке» бард.

В последние годы имя Новикова все чаще фигурирует не на афишах его концертов, а в разбирательстве уголовного дела. Его вместе с подельником, бывшим замминистром экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым, обвиняют в хищении 50 миллионов рублей пайщиков «Бухты Квинс».

Одна из фигуранток дела Лариса Ассонова, которая пошла на сделку со следствием, уже получила 4 года колонии.

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