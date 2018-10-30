Бегает и нарушает ПДД: жителей Екатеринбурга напугал лось

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-30T13:09:01+03:00

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Сегодня утром жителей поселка Кольцово напугал выбежавший из леса лось. Дикое животное бегало по проезжай части и создавало опасность для автомобилистов. В социальных сетях опубликовали запись с видеорегистратора, на которой видно, как лось бегает не стесняясь прохожих.

В полиции города заявили, что знают о проблеме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/675615" frameborder="0"></iframe> По Екатеринбургу бегает лось.Видео: Вадим ГологузовОлег Галимов

- Сигнал от жителей поступал, на место выезжал наряд ППС и ДПС. Лося найти не удалось, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Информацию о животном уже передали зоозащитникам.