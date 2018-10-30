Ветераны комсомола заложили первый камень аллеи на ЖБИ

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-30T09:48:32+03:00

1. Аллея расположится вдоль улицы 40-летия Комсомола рядом со строящимся жилым комплексом «Восход» и будет построена за год. Идея создания аллеи принадлежит «Группе ЛСР», в состав которой входит завод ЖБИ. Фото: предоставлено организаторами

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- Здравствуйте, товарищи комсомольцы!

Такое приветствие как никогда было популярным весь вчерашний день. 29 октября Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполнилось 100 лет. В честь торжественного события «Группа ЛСР» вместе с ветеранами комсомола заложила первый камень будущей аллеи, посвященной памятной дате и истории завода ЖБИ в Екатеринбурге.

- ВЛКСМ сформировал характеры многих из нас, она жила нога в ногу со временем. Тогда, в 60-х, город Свердловск нуждался, чтобы его строили. А ЖБИ стал тем ключиком, с помощью которого эту проблему стали решать. Аллея станет достойной памятью о комсомоле, - поделился воспоминаниями Михаил Матвеев, первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ, а сегодня депутат Екатеринбургской городской думы.

С комсомольским задором к словам Михаила Матвеева присоединился и Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». Он, кстати, отметил, что ВЛКСМ – не только идеологическая организация, но и организация, которая правильно воспитывала молодежь.

- Завод ЖБИ показал, что молодые люди хотят и могут производить качественный продукт. Причем быстро и так, как надо. В 1953 году сюда съезжались сотни молодых ребят, членов ВЛКСМ и массово строили наш город, - отметил Михаил Матвеев. – Всех с праздником!

2. Александр Тизяков, комсорг ЦК ВЛКСМ на Всесоюзной стройке Свердловского завода ЖБИ, создавал верный идеологический настрой работников предприятия. Фото: предоставлено организаторами

Теплые воспоминания нахлынули на Александра Тизякова. И неспроста. Он – комсорг ЦК ВЛКСМ на Всесоюзной стройке Свердловского завода ЖБИ. Именно Александр Тизяков создавал верный идеологический настрой работников предприятия.

- 27 марта 1953 года приказом минтруда было решено создать в Свердловске завод железобетонных изделий. На стройку съехались ребята со всего Союза, я лично привел 400 человек, и каждый из них связал свою жизнь с заводом. Работали мы быстро, слаженно, с комсомольским задором. Не халтурил тогда никто – не принято было. И нам удалось возвести завод всего за 4 года: 23 апреля 1957 года был подписан акт о введении его в эксплуатацию. Это большая заслуга комсомольцев, которые вместе с предприятием строили будущее тогдашнего Свердловска, - поделился воспоминаниями Александр Тизяков.

Гости мероприятия не скрывали слез, вспоминая времена свой молодости. Большинство из них до сих пор живет в домах, построенных из изделий родного завода. Аллея увековечит память о славном комсомольском прошлом ЖБИ.