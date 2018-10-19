Трамваями по людям: жителей Верхней Пышмы выселяют из своих домов

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-19T10:51:16+03:00

Люди не согласны с размером компенсации за жилье

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Помните, с какой помпой власти Екатеринбурга и Верхней Пышмы презентовали жителям двух городов проект ветки скоростного трамвая, который соединит два населенных пункта? Жильцы домов частного сектора соседнего с уральской столицей городка восприняли эту новость без энтузиазма. И не зря…

Мы не против трамваев

Инна Сиренщикова много лет живет в большом доме на Успенском проспекте в Верхней Пышме вместе с мужем, сыном и его семьей. Место, по словам женщины, очень удобно: рядом ходит автобус Екатеринбурга, в шаговой доступности есть магазины, школа, детский сад. Но от всего этого придется отказаться из-за новой трамвайной ветки.

- Мы же не против трамвая, это действительно нужный проект. Мы против того, как с нами обошлись. Чиновники из городской администрации и судья говорят о нашем переселении и компенсации за дома, как о решенном деле. И никто не спрашивает нашего мнения, - рассказывает Инна Владимировна.

По словам женщины, уведомления о переселении из своих домов жители 74 частных строений начали получать еще весной. Однако людей не устроили суммы компенсаций за жилье. Семье Инны Сиренщиковой предложили 3 миллиона 600 тысяч рублей. После обращения в суд, накинули еще 400 тысяч. Но на эту сумму они могут купить только одну квартиру на две семьи.

Успенский проспект - одна из главных магистралей города-спутника уральской столицы. Фото: карты Google

- Мы не хотим переезжать в квартиру, в нашем доме много места, плюс разработанный участок в нескольких минутах езды по хорошей дороге от Екатеринбурга. Такой дом за 4 миллиона не купим, но чиновники в голос утверждают: «все по закону» и не намерены обсуждать эту тему, - говорит хозяйка дома.

Скупают за бесценок

Участок Инны Владимировны подключен к водоснабжению, здесь есть газ, электричество и надворные постройки. Но оценщики при расчете стоимости имущества взяли для сравнения 14 заброшенных участков без коммуникаций. А ведь подключение к перечисленным благам цивилизации на новом месте обойдется минимум в миллион рублей, утверждают пышминцы.

Дом соседей женщины также оценивал сотрудник, направленный администрацией города. Двухэтажное строение и надворные постройки государство оценило в 7 миллионов рублей. А независимый эксперт, которого наняли хозяева, в 11 миллионов. Разница внушительная, но кто ее компенсирует.

- Представители администрации за 15 минут обегут дом, а потом в документе указывают: ветхое жилье, плесень на стенах, а мы недавно евроремонт сделали, у нас хорошие надворные постройки, на которые они не смотрят. К тому же в заключении по моему дому есть ошибки и неточности, - рассказывает жительница дома по Успенскому проспекту.

«Все по закону»

Часть жителей домов, которые собираются снести, уже покинула свои квадратные метры. В основном это пенсионеры, утверждают теперь уже бывшие их соседи.

- Они с грустью говорили, что не переживут судебных тяжб с чиновниками и поэтому не стали влезать в споры, - говорят местные жители.

Но оставшиеся держать оборону люди, не получив помощи в городском суде, в ближайшее время пойдут искать правду в областной суд.

- В городском суде нам не помогли, там уже все решили. Мы требовали пригласить на заседание оценщика от городской администрации, но он не пришел, а судья ответила на наши вопросы пространно, никакой конкретики, упирая на то, что «все по закону», - рассказывает жительница дома.

Общая протяженность трамвайной ветки - 5,5 километров. Фото: Яндекс.Карты

Линия между чиновниками и людьми

Еще не построенная трамвайная линия уже успела разделить людей на простых обывателей и чиновников. У первых отнимают по своим правилам частную собственность, вторые на это закрывают глаза.

Кроме 74 домов в Верхней Пышме проект строительства трамвайной ветки между городами затронул и интересы екатеринбуржцев. Из-за крупного проекта на проспекте Космонавтов снесут небольшой православный храм.

Соглашение о строительстве ветки три года назад подписало между собой правительство Свердловской области, мэрии Екатеринбурга и Верхней Пышмы, а также компания УГМК. Протяженность трамвайного маршрута между городами составит 5,5 километра на два пути.

От Уралмаша до соседнего города пассажиры смогут доехать за 25 минут. Линия пройдет от конечной станции на кольце по улице Фрезеровщиков, далее – по Шефской, далее – под дублеру проспекта Космонавтов, через тоннель под железнодорожной веткой, пересечет ЕКАД и далее – вдоль Успенского проспекта в Верхней Пышме.