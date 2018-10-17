2018-10-17T09:55:59+03:00
Экономика

DataLine: время и деньги сбережет «облако»

Современные технологии помогут масштабировать бизнес при минимальных затратах
Лев Истомин
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Технологии помогают оптимизировать процессы в бизнесе. Фото: DataLineТехнологии помогают оптимизировать процессы в бизнесе. Фото: DataLine
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Сегодня облачные технологии используют в разных сферах бизнеса: будь то доставка еды или передача информации. Главное для любого руководителя – экономить время и деньги, при этом, повышая качество своих услуг.

Именно «облако» позволяет не тратить деньги на покупку серверов, а арендовать их на нужное клиенту время. Например, если пик продаж предприятия приходится на определенные часы, то оплачивать сервер в другое время не придется.

Поэтому бизнес сегодня активно арендует защищенные виртуальные серверы в разном объеме, и платит только за потребленный ресурс.

- Облачная система дает возможность мгновенно масштабироваться и одновременно экономить. Задача любой фирмы – заниматься своим делом, а не компьютерными технологиями, - говорит директор по инновационному развитию DataLine Михаил Соловьев.

Как работает система и что она даст именно вам – читайте здесь.

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