Масштабироваться и сэкономить: облачные технологии вам в помощь

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-01T09:48:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня бизнес активно использует облачные технологии для оптимизации своих ресурсов. Они помогают предприятиям не тратить лишние деньги на покупку серверов и их обслуживание.

Облачные технологии позволяют арендовать удаленные сервера на любое время. Например, у многих контор пик продаж приходится на определенные часы. Зачем платить за сервер, который в остальное время будет загружен по минимуму.

Поэтому сегодня бизнес предпочитает арендовать защищенные виртуальные серверы в разном объеме и использовать ресурс в полную силу по принципу: плачу только за то, что использую, а использую только тогда, когда мне нужно.

- Облачная система – это удаленная аренда ресурсов без визита в офис. Она нужна для возможности мгновенно масштабироваться и одновременно экономить. Ведь задача любой фирмы – заниматься своим делом, а не компьютерными технологиями, - рассказывает руководитель отдела облачной практики CloudLine Михаил Соловьев.

Подробнее узнать о работе системы - здесь.