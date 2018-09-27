Халява кончилась: в Екатеринбурге начнут штрафовать водителей, не оплативших платную парковку

СЕГОДНЯ 15:34 2018-09-27T15:47:33+03:00

Следить за нарушителями будут уже со следующей недели

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Уже с 3 октября в Екатеринбурге начнут штрафовать автомобилистов, которые не оплачивают стоянку на платных парковках. Именно со следующей среды вступают в силу поправки закона о полиции.

Сколько стоит?

Отныне любителей халявы не спасут даже прикрытые номера. Водителю дается 15 минут на оплату, но если он попробует сэкономить, то скорее всего получит по почте «письмо счастья» на сумму от 1000 до 3000 рублей.

Штраф за неоплаченную стоянку придет по почтеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Цена парковки останется прежней – 30 рублей за час, - рассказал «КП-Екатеринбург» представитель комитета по транспорту Александр Вегнер. – Каждые 20 минут вдоль стоянок будет проезжать машина с системой «ПАРКОН». Теперь мы будем иметь возможность убирать картонки, которыми водители прикрывают свои номера, и выписывать штрафы всем неплательщикам. Администрация планирует увеличить зону платных парковок в следующем году на 500-2000 мест.

Как платить?

Несмотря на то, что власти города приложили огромные усилия для запуска паркоматов, их законность вызывает сомнения. Дело в том, что терминалы принимают к оплате только банковские карты и «Е-карты», а также не выдают фискальные чеки

Если безнал не для вас, то вы сможете оплатить стоянку через системы «Киви» и «Фрисби». В ближайшие дни в зонах платных парковок появятся объявления для автомобилистов, чтобы обязанность платить не стала для них неожиданностью.

Так выглядит зона платных парковок Екатеринбурга сейчас. Фото: Яндекс карты

На сегодняшний день в уральской столице 2497 платных парковочных мест, 40 из которых появились в этом году по улице Вайнера, вдоль торгового центра «Европа».

Также рассматривается возможность обустройства платных мест у БЦ «Онегин», Интерьерного центра «Архитектор» и других частных зданий.