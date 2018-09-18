Уралец отправился в колонию за поджог квартиры бывшей жены через дверной глазок

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-18T11:39:06+03:00

Так он решил отомстить женщине за потерянные годы жизни

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Житель Первоуральска получил реальный срок за поджог квартиры своей бывшей жены. В начале этого лета 45-летний Александр Вуколов решил отомстить экс-супруге за потерянные годы жизни и не придумал ничего лучше, как спалить ее жилище.

Уралец заранее подготовил шланг и просунул его в сломанный дверной глазок и залил через него жидкость для розжига.

- При помощи спичек Вуколов поджог отверстие в глазке входной двери, - рассказывают в прокуратуре Свердловской области. - Увидев, что за дверью в квартире пошел дым, он скрылся с места преступления. Ущерб от пожара составил 630 тысяч рублей.

Городской суд признал Александра Вуколова виновным по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога или иным общеопасным способом либо повлекшие иные тяжкие последствия».

Ближайшие 2 года и 6 месяцев он проведет в колонии строгого режима.