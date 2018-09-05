На линии огня: в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов из автомата расстреляли иномарку с людьми

СЕГОДНЯ 20:06 2018-09-05T20:16:33+03:00

Машина, как и ее хозяин, сильно повреждена пулями Фото: Олег Галимов

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Шокирующая потасовка со стрельбой из автомата произошла сегодня в 17 часов в Екатеринбурге в начале проспекта Космонавтов.

По словам корреспондента «Комсомолки», который пообщался с очевидцами, а после побывал на месте ЧП, трое мужчин неславянской внешности выбежали из машины ВАЗ-2112 и открыли стрельбу из автомата по «Ауди» черного цвета, в которой находились водитель и пассажир.

- Очевидцы услышали около десяти выстрелов, стреляли почти в упор, часть пуль пролетела мимо, угрожая проходим и другим автолюбителям, - передает наш корреспондент с места событий.

Автомоиль эвакуировали после составления протоколовФото: Олег Галимов

После обстрела водитель на спущенных колесах направился в сторону улицы Мамина-Сибиряка. Там он остановился. Позже выяснилось, что у него огнестрельное ранение в плечо по касательной. Пассажиру повезло больше – он отделался испугом.

На месте ЧП работают полицейские и сотрудники ГИБДД, пока комментариев они не дают. Позже расстрелянный автомобиль увезли на автоэвакуаторе. Мужчина, по нашим данным, от госпитализации отказался.

На месте ЧП работали спецслужбыФото: Олег Галимов

Отметим, что в момент перестрелки на Космонавтов была пробка и многие люди были на линии огня. К счастью, никто из посторонних никто не пострадал.

После перестрелки в городе был введен план "Перехват".