На линии огня: в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов из автомата расстреляли иномарку с людьми
Шокирующая потасовка со стрельбой из автомата произошла сегодня в 17 часов в Екатеринбурге в начале проспекта Космонавтов.
По словам корреспондента «Комсомолки», который пообщался с очевидцами, а после побывал на месте ЧП, трое мужчин неславянской внешности выбежали из машины ВАЗ-2112 и открыли стрельбу из автомата по «Ауди» черного цвета, в которой находились водитель и пассажир.
- Очевидцы услышали около десяти выстрелов, стреляли почти в упор, часть пуль пролетела мимо, угрожая проходим и другим автолюбителям, - передает наш корреспондент с места событий.
Автомоиль эвакуировали после составления протоколовФото: Олег Галимов
После обстрела водитель на спущенных колесах направился в сторону улицы Мамина-Сибиряка. Там он остановился. Позже выяснилось, что у него огнестрельное ранение в плечо по касательной. Пассажиру повезло больше – он отделался испугом.
На месте ЧП работают полицейские и сотрудники ГИБДД, пока комментариев они не дают. Позже расстрелянный автомобиль увезли на автоэвакуаторе. Мужчина, по нашим данным, от госпитализации отказался.
На месте ЧП работали спецслужбыФото: Олег Галимов
Отметим, что в момент перестрелки на Космонавтов была пробка и многие люди были на линии огня. К счастью, никто из посторонних никто не пострадал.
После перестрелки в городе был введен план "Перехват".
Расстрел иномарки на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.Среди бела дня в уральской столице расстреляли иномарку с людьмиЛев Истомин