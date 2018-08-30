В Североуральске неравнодушные парни нашли на дороге чужие ключи от "Мазды" и по ошибке отдали их угонщику

СЕГОДНЯ 21:29 2018-08-30T21:29:14+03:00

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- Люди! Кто ключи от "Мазды" потерял? - спрашивали у прохожих в Североуральске молодые парни. Чужую связку они нашли посреди улицы - истинный хозяин обронил. Нажав кнопку на брелке, парни вычислили машину, от которой были ключи - у авто загорелись фары. А потом к ним вдруг подошел какой-то юноша и сходу заявил:

- Моего друга это машина. Давайте ключи.

Ну парни ему и поверили. Он взял ключи, сел в машину и уехал. Через некоторое время из соседнего дома вышел истинный хозяин Мазды и не обнаружив своей машины позвонил в полицию.

- Сотрудниками ДПС в результате патрулирования поселка Южный на улице Ломоносова была обнаружена данная автомашина, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. - При обследовании территории недалеко от железнодорожных путей по улице Белинского подозреваемый был задержан. Им оказался 17-летний житель Североуральска, который ранее не имел никаких проблем с законом.

Юноша сознался в преступлении и объяснил, что угнал машину лишь для того, чтобы покататься. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.