2018-08-27T12:37:36+03:00
Наука

Уральские ученые нашли в пустыне Гоби метеорит

Весит он 800 грамм
Данил СВЕЧКОВ
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Метеориты среди камней и песка ищут с помощью щупов, на концах которых есть магниты. Архивное фото. УрФУ.Метеориты среди камней и песка ищут с помощью щупов, на концах которых есть магниты. Архивное фото. УрФУ.
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Не прекращают уральские укеные охотиться за метеоритами. Были они и в Антарктиде, где искали обломки внеземных тел среди глыб голубого льда, были и в Чили, где с помощью магнитов среди песков искали иноземные песчинки. Теперь, вот, отправились они в Монголию - в пустыню Гоби. Речь идет о шести сотрудниках научной лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета. И уже сегодня они отчитались о первой находке.

"Есть метеорит! В субботу в районе г. Ноён Лев Муравьев нашел метеорит весом 800 грамм. проезжаем по 800 км без остановки, устали. Сегодня вернулись в Гурвантес, переночевали в мотеле и помылись!" - сообщают участники экспедиции.

Вместе с нашими учеными в пустыне работают монгольские исследователи из Института астрономии и геофизики местной Академии наук. Собранные образцы они привезут для исследования в Екатеринбург.

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