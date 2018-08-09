На Урале студент спас тонущую женщину, а она его обматерила

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-09T16:25:54+03:00

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Илья Алексеев, 17-летний студент из поселка Горноуральский, отдыхал с друзьями на местной речке. Лето, солнце, теплая вода - красота! Парни решили искупаться: взяли плот и поплыли на нем до середины речки. Там они слезли с плота и спустились в воду.

- Мы вдоволь накупались и собирались плыть к берегу, - рассказывает "КП-Екатеринбург" Илья. - Но тут я заметил нечто странное. Присмотревшись, понял: в воде, головой вниз, лежит женщина. Она не звала на помощь, но было очевидно: вот-вот случится беда. Я стал кричать ее, потом потолкал, но она не реагировала...

Тогда Илья крикнул другу, мол, помоги! Тот тут же примчался и парни вместе взяли женщину под руки и поплыли к берегу. В голове стучала одна мысль: только бы успеть.

- Мы вытащили ее на берег и поняли: она без сознания, - делится Илья. - Наши друзья тут же вызвали "Скорую помощь". Врачи примчались мгновенно и быстро откачали нашу "утопленницу".

Женщина пришла в себя и... начала кричать благим матом. Вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях парням, которые спасли ей жизнь, дамочка устроила истерику:

- Она обматерила нас, кричала, мол, зачем мы ее спасли, - удивляется Алексеев. - Утверждала, что хотела утопиться, а тут мы, такие мерзавцы. Заодно послала и врачей, которые ее откачали. Ну, бывает, она пьяненькая была, мало ли как отреагировала. Но потом она на связь не выходила и за то, что наговорила, не извинялась. Это ее дело, я знаю за себя, что если снова увижу утопающего человека, все равно помогу ему, несмотря на печальный опыт.