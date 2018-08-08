"Это недоразумение": "Атомстройкомплекс" продолжит судиться с мэрией Екатеринбурга из-за неоплаченной брусчатки на Ленина

СЕГОДНЯ 10:57 2018-08-08T11:07:07+03:00

Администрация не приняла работы и требует, чтобы подрядчик исправил недочеты за свой счет. Дорожники уверены, что выполнили все требования заказчика

Изменить размер текста: A A

Руководитель компании «Атомстройкомплекс», которая занималась перекладкой брусчатки на проспекте Ленина, назвал конфликт с мэрией недоразумением. По словам Валерия Ананьева, Администрация просила провести работы так, чтобы вода с проезжей части стекала в ливневки, расположенные по краям дороги. Однако после завершения реконструкции власти стали предъявлять совсем другие требования.

- Произошло недоразумение. Мы слишком поздно получили проект и не успели вынести его на общественное обсуждение. К тому же перед нами не ставили задачу положить брусчатку ровнее прежнего. Я не считаю, что мы сделали что-то плохо, - сказал глава «Атомстройкомплекса».

Скандал с перекладкой брусчатки на проспекте Ленина длится уже почти год. В начале прошлого лета строители закрыли дорогу для обновления камней в центре столицы Урала. В октябре, как и полагалось по срокам, работы были закончены. Но «Уралуправтодор» раскритиковал их и мэрия отказалась выплатить подрядчику порядка 400 миллионов рублей.

Сейчас денежный вопрос решается в суде.