2018-08-01T16:06:40+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге трое друзей пропали при загадочных обстоятельствах

Девушку дома ждет маленькая дочка
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: личный архивФото: личный архив
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В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах исчезли трое молодых друзей - Лиза Жучкова, Миша Фофанов и Денис Квашнин. В ночь с 27 на 28 июня ребята отдыхали в "Телеклубе" вместе с еще одним другом, а потом приехали домой. Утром четвертый друг уехал на работу, а Лиза, Миша и Денис остались дома.

- До 14:00 они были доступны, потом у Лизы выключился телефон, - рассказала "КП-Екатеринбург" Камилла, тетя Дениса. - Потом без связи остались все. Мы не знаем, что произошло - Лизу дома ждет маленькая дочка, с ней сейчас бабушка. Лиза - ответственная мать, она бы никогда не бросила ребенка. Все ребята порядочные, не алкаши и не наркоманы. Они не могли просто так куда-то уехать.

Одна из версий того, что могло пройзоти - ребята вышли освежиться к речке и им стало плохо. Но тогда возникают вопросы - неужели проблемы возникли одновременно у всех троих? То же самое касается и мыслей о том, что они утонули.

- Даже если бы одному стало плохо, другие бы помогли! - уверена Камилла. - Я даже не могу предполагать, что произошло. Мы объехали все морги, больницы, даже психиатрические клиники - ничего. Задачу бы сильно облегчило понимание того, где они в последний раз пользовались телефоном, но нам не дают этих данных ни следователи, ни сотовые операторы. А вдруг они ушли в лес и пятые сутки ждут помощи?!

Если вы видели ребят или предполагаете, где они могут быть, позвоните по телефонам + 7 922 188 00 94 (Камилла) или 02.

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