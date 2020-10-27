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«На родине меня будут пытать»: бразилец, задержанный в Екатеринбурге Интерполом, попросил в России политическое убежище

Эдуардо Фаузи обвиняют в поджоге студии, которая снимала фильм про Иисуса в образе гея
Евгений СТОЯНОВ
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Сейчас Эдуардо Фаузи находится в СИЗО Екатеринбурга. Фото: страница героя публикации во "Вконтакте"

Сейчас Эдуардо Фаузи находится в СИЗО Екатеринбурга. Фото: страница героя публикации во "Вконтакте"

В распоряжении «КП-Екатеринбург» оказалось заявление Эдуардо Фаузи о предоставлении ему политического убежища. Напомним, в сентябре бразильца задержал в аэропорту Екатеринбурга Интерпол. На родине Эдуардо Фаузи обвиняют в поджоге студии, снимавшей фильм, где Иисус Христос предстает в образе гея.

В том пожаре никто не погиб. В момент произошедшего там находился лишь охранник. Но бразильское правосудие квалифицировало эти действия, как убийство человека. Дело в том, что в бразильской правоохранительной системе нет разницы между убийством и попыткой убийства человека. Это играет роль лишь на суде. «Коктейли Молотова», которые использовали напавшие на студию, посчитали взрывоопасной смесью. Поэтому Эдуардо Фаузи на родине обвинили еще и в ее изготовлении. Сам бразилец не отрицает, что был с людьми, которые подожгли офис студии Netflix в Рио-де-Жанейро. Но адвокат Эдуардо Фаузи уверяет, что его подзащитный пытался отговорить их от этого поступка.

В своем заявлении о предоставлении ему политического убежища Эдуардо Фаузи обращается к начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольге Петровой.

- Я, Эдуардо Фаузи Ришард Серкизи, гражданин Бразилии, прошу предоставить мне временное убежище на территории Российской Федерации, в связи с тем, что на своей родине, в Бразилии, я подвергся преследованию по политическим мотивам, - говорится в письме.

В Бразилии многие жители пишут слова поддержки Эдуардо Фаузи на фасадах домов. Фото: предоставлено Анной Чернейкиной

В Бразилии многие жители пишут слова поддержки Эдуардо Фаузи на фасадах домов. Фото: предоставлено Анной Чернейкиной

Дальше Эдуардо Фаузи сообщает, что родился в Рио-де-Женейро 22 июля 1978 года, окончил Федеральный Университет Рио-де-Женейро. Там он учился на факультете экономики. По дополнительному образованию он является специалистом по политологии и теологии. Также Эдуардо Фаузи подчеркнул, что в Бразилии он имеет свой бизнес, связанный с парковочными площадками.

Бразилец адресовал свое заявление начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольге Петровой

Бразилец адресовал свое заявление начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольге Петровой

- Уже более 15 лет я являюсь известным полемистом в интеллектуальных кругах Бразилии, с сильной политической позицией, борюсь за сохранение традиционных ценностей, которые явились основой бразильского общества и христианской цивилизации «Бог, Родина и Семья». Из-за моей политической активности я подвергся нападкам прогрессистов, которые угрожали мне смертельной расправой в течение всех этих лет, - уточнил Фаузи.

Эдуардо Фаузи утверждает, что сейчас в Бразилии очень сильно влияние групп, которые пропагандируют однополые браки, аборты, разводы, атеизм и наркотики. Эти группы финансируются из-за границы (в частности из США).

По словам Фаузи, нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару также придерживается традиционных ценностей, из-за чего регулярно подвергается нападкам в СМИ.

Эдуардо Фаузи утверждает, что полиция не смогла доказать его причастность к поджогу киностудии, несмотря на то, что многие медиа попытались выставить его «врагом народа».

- Моя жизнь была разрушена, мой бизнес пострадал, мой дом обыскан, а профили в социальных сетях удалены. Мой Youtube-канал с более чем 500 000 подписчиков был также заблокирован из-за требования полиции, - рассказывает бразилец о своих злоключениях.

По его словам обвиняемого, его вина в нападении на здание киностудии - не доказана.

- Полиция не нашла никаких настоящих доказательств моего участия в атаке, единственным доказательством была моя активная поддержка этой атаки и также одна фотография меня, сделанная городскими камерами на улице в двух километрах от офиса компании, который был атакован, примерно в то же время, когда произошла атака. На этой улице в двух километрах от офиса той компании проживают два моих сына. Я был там, потому что мы вместе с ними праздновали католическое рождество и я вышел на улицу, чтобы вызвать такси. Мои сыновья и их мать проживают в том же районе, в котором совершена атака на офис.

Также в заявлении о предоставлении убежища Эдуардо Фаузи сообщает, что в нашей стране у него есть сын от россиянки.

В Екатеринбург бразилец приехал к своей подруге Анне Чернейкиной. Фото: страница героя публикации во "Вконтакте"

В Екатеринбург бразилец приехал к своей подруге Анне Чернейкиной. Фото: страница героя публикации во "Вконтакте"

Фаузи утверждает, что если его экстрадируют, он окажется в смертельной опасности.

- Бразильские власти очень заинтересованы в том, чтобы сделать меня примером того, что никакие другие консервативные организации не будут приняты в Бразилии и что быть консервативным активистом сейчас – это большая опасность для любого. И поэтому сейчас у меня нет другого выхода, кроме как попросить временное убежище в России. Если бразильская сторона удовлетворит свой запрос об экстрадиции, есть большая вероятность того, что я могу быть подвергнут пыткам или даже убит, что не является необычным для бразильской тюрьмы.

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