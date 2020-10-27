Сейчас Эдуардо Фаузи находится в СИЗО Екатеринбурга. Фото: страница героя публикации во "Вконтакте"

В распоряжении «КП-Екатеринбург» оказалось заявление Эдуардо Фаузи о предоставлении ему политического убежища. Напомним, в сентябре бразильца задержал в аэропорту Екатеринбурга Интерпол. На родине Эдуардо Фаузи обвиняют в поджоге студии, снимавшей фильм, где Иисус Христос предстает в образе гея.

В том пожаре никто не погиб. В момент произошедшего там находился лишь охранник. Но бразильское правосудие квалифицировало эти действия, как убийство человека. Дело в том, что в бразильской правоохранительной системе нет разницы между убийством и попыткой убийства человека. Это играет роль лишь на суде. «Коктейли Молотова», которые использовали напавшие на студию, посчитали взрывоопасной смесью. Поэтому Эдуардо Фаузи на родине обвинили еще и в ее изготовлении. Сам бразилец не отрицает, что был с людьми, которые подожгли офис студии Netflix в Рио-де-Жанейро. Но адвокат Эдуардо Фаузи уверяет, что его подзащитный пытался отговорить их от этого поступка.

В своем заявлении о предоставлении ему политического убежища Эдуардо Фаузи обращается к начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольге Петровой.

- Я, Эдуардо Фаузи Ришард Серкизи, гражданин Бразилии, прошу предоставить мне временное убежище на территории Российской Федерации, в связи с тем, что на своей родине, в Бразилии, я подвергся преследованию по политическим мотивам, - говорится в письме.

В Бразилии многие жители пишут слова поддержки Эдуардо Фаузи на фасадах домов. Фото: предоставлено Анной Чернейкиной

Дальше Эдуардо Фаузи сообщает, что родился в Рио-де-Женейро 22 июля 1978 года, окончил Федеральный Университет Рио-де-Женейро. Там он учился на факультете экономики. По дополнительному образованию он является специалистом по политологии и теологии. Также Эдуардо Фаузи подчеркнул, что в Бразилии он имеет свой бизнес, связанный с парковочными площадками.

Бразилец адресовал свое заявление начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольге Петровой

- Уже более 15 лет я являюсь известным полемистом в интеллектуальных кругах Бразилии, с сильной политической позицией, борюсь за сохранение традиционных ценностей, которые явились основой бразильского общества и христианской цивилизации «Бог, Родина и Семья». Из-за моей политической активности я подвергся нападкам прогрессистов, которые угрожали мне смертельной расправой в течение всех этих лет, - уточнил Фаузи.

Эдуардо Фаузи утверждает, что сейчас в Бразилии очень сильно влияние групп, которые пропагандируют однополые браки, аборты, разводы, атеизм и наркотики. Эти группы финансируются из-за границы (в частности из США).

По словам Фаузи, нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару также придерживается традиционных ценностей, из-за чего регулярно подвергается нападкам в СМИ.

Эдуардо Фаузи утверждает, что полиция не смогла доказать его причастность к поджогу киностудии, несмотря на то, что многие медиа попытались выставить его «врагом народа».

- Моя жизнь была разрушена, мой бизнес пострадал, мой дом обыскан, а профили в социальных сетях удалены. Мой Youtube-канал с более чем 500 000 подписчиков был также заблокирован из-за требования полиции, - рассказывает бразилец о своих злоключениях.

По его словам обвиняемого, его вина в нападении на здание киностудии - не доказана.

- Полиция не нашла никаких настоящих доказательств моего участия в атаке, единственным доказательством была моя активная поддержка этой атаки и также одна фотография меня, сделанная городскими камерами на улице в двух километрах от офиса компании, который был атакован, примерно в то же время, когда произошла атака. На этой улице в двух километрах от офиса той компании проживают два моих сына. Я был там, потому что мы вместе с ними праздновали католическое рождество и я вышел на улицу, чтобы вызвать такси. Мои сыновья и их мать проживают в том же районе, в котором совершена атака на офис.

Также в заявлении о предоставлении убежища Эдуардо Фаузи сообщает, что в нашей стране у него есть сын от россиянки.

В Екатеринбург бразилец приехал к своей подруге Анне Чернейкиной. Фото: страница героя публикации во "Вконтакте"

Фаузи утверждает, что если его экстрадируют, он окажется в смертельной опасности.

- Бразильские власти очень заинтересованы в том, чтобы сделать меня примером того, что никакие другие консервативные организации не будут приняты в Бразилии и что быть консервативным активистом сейчас – это большая опасность для любого. И поэтому сейчас у меня нет другого выхода, кроме как попросить временное убежище в России. Если бразильская сторона удовлетворит свой запрос об экстрадиции, есть большая вероятность того, что я могу быть подвергнут пыткам или даже убит, что не является необычным для бразильской тюрьмы.

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