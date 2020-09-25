«Сидит с убийцами и разбойниками»: адвокат рассказал о судьбе бразильца, задержанного Интерполом в Екатеринбурге

Эдуардо Фаузи - довольно обеспеченный человек. В Рио-де-Жанейро ему принадлежит сеть платных парковок. Фото: страница Эдуардо Фаузи во "Вконтакте"

Стала известна судьба бразильца Эдуардо Фаузи, который сейчас находится в СИЗО Екатеринбурга. Напомним, его задержали в аэропорту Кольцово по требованию Интерпола. В столицу Урала Эдуардо Фаузи приехал к своей девушке Анне Чернейкиной.

На родине бразильца подозревают в убийстве и изготовлении взрывчатых веществ. Но, как утверждает адвокат Эдуардо Фаузи Виталий Черных, в реальности его подзащитный всего лишь совершил хулиганство.

Также защитник рассказал, с кем в СИЗО находится его подзащитный, а также о том, как к нему относятся другие заключенные.

УЕХАЛ ИЗ СТРАНЫ ПОСЛЕ ПОДЖОГА СТУДИИ

Случай, после которого Эдуардо Фаузи пустился в бега, произошел в декабре 2019 года в Рио-де-Жанейро. По данным бразильских СМИ, 25 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской компании Porta dos Fundos . Эта студия снимала фильм, одним из действующих персонажей которого был Иисус Христос в образе гея. Фильм снимался для сети Netflix.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Виталий Черных, его клиент не отрицает, что был среди этих людей, но лично «коктейли Молотова» в здание он не бросал. Более того, он пытался отговорить от этого поступка своих соратников.

На родине многие поддерживают Эдуардо Фаузи. Фото: предоставлено Анной Чернейкиной

- Ситуация – неоднозначная. В Бразилии есть определенные социальные проблемы. Эдуардо Фаузи – является лидером консервативного общественного движения. Они приверженцы традиционных семейных ценностей, католики, - рассказывает адвокат.

Его клиент считает, что в Бразилии значительная часть общества выступает за большие права для сексуальных меньшинств по сравнению с другими категориями людей. Они, к примеру, требуют запрета на увольнение и квоты при приеме на работу. Эдуардо Фаузи и движение Сentro Dom Bosco, которое он возглавляет, против такого положения дел. Кроме того, они были недовольны тем, что сеть Netflix показала фильм, где Иисус Христос представлен в образе гея. В итоге члены этого движения приехали ранним утром 25 декабря 2019 года к зданию продюсерской компании Porta dos Fundos.

По словам адвоката, перед тем, как поджечь офис продюсерской компании, члены движения Сentro Dom Bosco пытались решить вопрос с показом фильма мирным путем. В частности, они обращались в суд. Районный суд Рио-де-Жанейро запретил фильм к показу, но Верховный суд Бразилии это решение отменил. Тогда члены Сentro Dom Bosco решили действовать другим путем.

- Они приехали к офису в четыре утра. Специально выбрали такое время, чтобы внутри никого не было. Стоит заметить, что в Рио все витрины пуленепробиваемые - из-за высокого уровня преступности. В момент этой акции кто-то из ее участников кинул в окна здания две бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Окна – не разбились, так как пуленепробиваемые. Сгорел лишь бензин, который был в этих бутылках, - рассказывает адвокат.

Эдуардо Фаузи приехал в Екатеринбург к своей девушке Аннне Чернейкиной. Фото: соцсети

УБИЙСТВО, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Внутри офиса в этот момент находился охранник, который вызвал полицию.

- Следствие представило этого охранника, как потерпевшего. Якобы хотели убить его (хотя никто был не в курсе, что он находился внутри) и хотели сжечь всех, кто находился внутри студии. Вот такие якобы были намерения, практически теракт, хотя теракт ему вменять постеснялись.

По мнению моего доверителя, гей-лобби повлияло на то, что на него завели дело об убийстве. Дело в том, что в Бразилии, в отличие от России, нет статьи покушение на убийство. Там возбуждается дело об убийстве, даже если была лишь его попытка, а дальше в этом разбирается суд, - уточняет Виталий Черных.

Кроме того, бразильское правосудие вменило Эдуардо Фаузи изготовление взрывчатых веществ (речь о бутылках с бензином, которыми забросали студию).

В международный розыск бразильца объявили уже после того, как он уехал в Россию.

«СИДИТ В СИЗО ВМЕСТЕ С РОССИЙСКИМИ УГОЛОВНИКАМИ»

В российской правоохранительной системе Эдуардо Фаузи проходит как подозреваемый по второй части статьи 105, пункты «е» и «и». То есть, убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.

- Когда он заехал в СИЗО, все решили, что он чуть ли не Бен Ладен, - отмечает Виталий Черных. – Они же видят только российские материалы по нему, а там указана 105-я статья, то есть, как будто бы он кого-то убил.

Поскольку Эдуардо Фаузи проходит по довольно серьезной статье, то его распределили в камеру, где сидят арестанты с аналогичными статьями.

- Сидит он нормально – вместе с российскими уголовниками, которые сидят за убийство, разбой, ограбление. Его там никто не обижает, кроме того, многие другие заключенные разделяют его взгляды, - уточнил адвокат.

Многие бразильцы разделяют взгляды Эдуардо Фаузи. Фото: предоставлено Анной Чернейкиной

Также он рассказал, что Эдуардо Фаузи попросил, чтобы в СИЗО ему принесли словарь, чтобы он мог учить русский язык.

Виталий Черных рассказал, что его подзащитный уже попросил в нашей стране политическое убежище. В России у него сын от девушки из Москвы. Также у него есть двое детей в Бразилии.

Как рассказала «Комсомолке» девушка Эдуардо Фаузи Анна Чернейкина, на родине ее возлюбленного многие считают героем. Девушка предоставила несколько фото бразильских улиц. Там местные жители выражают Эдуардо Фаузи поддержку и требуют для него свободы. Также, по ее словам, на родине бразилец занимался благотворительностью. Например, он помог 200 бразильским семьям, пострадавшим от коронавируса, обеспечив их едой и вещами первой необходимости.

Эдуардо Фаузи владеет сетью платных парковок, поэтому может себе позволить заниматься благотворительностью.

По решению суда, бразилец должен пробыть в СИЗО до 6 октября. Правда, прокуратура собирается подать ходатайство, чтобы увеличить срок пребывания Фаузи в СИЗО до 90 дней.

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