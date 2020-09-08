Сжег студию, снимавшую фильм про Иисуса-гея: в Екатеринбурге Интерпол задержал террориста из Бразилии

На родине он известен, как активист, придерживающийся ультраправых взглядов. Фото: страница Эдуардо Фаузи во "Вконтакте"

В Екатеринбурге Интерпол задержал международного террориста Эдуардо Фаузи. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах. Полное имя террориста - Ришард Серки Эдуардо Фаузи (Richard Cerquise Eduardo Fauzi). Он является подданным Бразилии. На родине Фаузи известен, как активист, придерживающийся ультраправых взглядов.

Случай, после которого Фаузи пустился в бега, произошел в декабре 2019 года в Рио-де-Жанейро. По данным бразильских СМИ, ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской компании Porta dos Fundos . Данная студия вела съемки фильма, одним из действующих персонажей которого был Иисус Христос в образе гея. Фильм снимался для сети Netflix.

Эдуардо Фаузи и его соратники от такого героя фильма пришли в ярость. Это и толкнуло горячих бразильских парней забросать здание, где была расположена студия, «коктейлями Молотова». По данным изданий Folha, Globo, а также ряда других бразильских СМИ, во время нападения на офис Porta dos Fundos Эдуардо Фаузи оказался единственным, кто на какое-то время снял с лица маску (возможно, он сделал это специально), в итоге его опознала местная полиция.

К счастью, во время ЧП никто не погиб, а огонь удалось потушить охраннику, который находился в офисе. После этого Фаузи подался в бега. В бразильской прессе почти сразу появились версии о том, что он отправится в Россию, так как в Москве у Фаузи живет девушка, работающая танцовщицей. Возможно, ради общения с ней Эдуардо Фаузи завел страницу во «Вконтакте». Кстати, там он в последний раз появлялся ранним утром 4-го сентября.

Как настоящий бразилец, Эдуардо Фаузи любит зажигательные танцы и красивых женщин. Фото: страница Эдуардо Фаузи во "Вконтакте"

По словам источника «КП-Екатеринбург», задержание Эдуардо Фаузи произошло 6 сентября.

- Он объявлен в международный розыск по подозрению в двух преступлениях – покушении на убийство и организации взрывов, - уточнил наш собеседник.

Он добавил, что в розыск по линии Интерпола Фаузи был объявлен с «красным уведомлением». Такое выдается беглецам, разыскиваемым либо для преследования, либо для отбывания наказания. «Красное уведомление» - это запрос к правоохранительным органам во всем мире о местонахождении и временном аресте лица, ожидающего выдачи.

Информацию о задержании в Екатеринбурге террориста, объявленного в международный розыск, «Комсомолке» подтвердил и другой источник в силовых структурах региона.

- Мужчину задержали в Кольцовов, его ссадили с самолета, надели на него наручники и увезли в ИВС (изолятор временного содержания), - пояснил осведомленный силовик.

О том, куда направлялся рейс, на котором летел Фаузи, наш собеседник уточнять не стал.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области за комментарием по данной теме попросили обратиться в пресс-службу УФСБ. Там от комментариев по поводу задержания Эдуардо Фаузи отказались.