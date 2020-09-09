Атаман Уральского казачьего войска высказался насчет бразильца, которого в Екатеринбурге задержал Интерпол

Уральца и бразильца объединяет нелюбовь к геем. Фото: страницы героев публикации в соцсети

Атаман Уральского казачьего войска Олег Сененко высказался по поводу бразильца Эдуардо Фаузи, которого недавно задержали в Кольцово сотрудники Интерпола. Последний пустился в бега после того, как на родине закидал «коктейлями Молотова» студию, где снимали фильм, одним из действующих персонажей которого был Иисус Христос в образе гея.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Олег Сененко упрекнул создателей фильма, из-за которого Эдуардо Фаузи осуществил свою выходку.

- Есть вещи, которые для человека святые. Бог – это не просто святое, это наша жизнь. Наши мамы и папы – смертны – дальше мы переходим в другой мир к своему Богу-Отцу, - отметил атаман.

Олег Сененко рассказал, что не в курсе остальных поступков бразильца, из-за которых его объявили в международный розыск.

Недавно казаки атамана Уральского казачьего войска оказались в центре скандала. Дело в том, что на этой неделе в Екатеринбурге началась «Неделя гордости», которую анонсировал местный Ресурсный центр ЛГБТ.

В итоге на центральные улицы Екатеринбурга вышли казаки, которые начали патрулировать город, останавливая людей с пирсингом, крашеными волосами и татуировками.

В итоге за один день у казаков произошли сразу две стычки с молодежью – с волонтером стрит-арт фестиваля «Стенограффия» и со студентом УрФУ. Последний рассказал, что казаки даже показывали им удостоверения. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Эту ситуацию комментировал Олег Сененко, подтверждая, что в патрули организовало Уральское казачье войско.

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