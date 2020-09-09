Суд Екатеринбурга отправил в СИЗО бразильского террориста, который сжег студию из-за съемок фильма об Иисусе-гее

На родине он известен, как активист, придерживающийся ультраправых взглядов. Фото: страница Эдуардо Фаузи во "Вконтакте"

В Екатеринбурге на 30 суток арестовали гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи. В начале сентября его задержали в аэропорту Кольцово сотрудники Интерпола. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Он был объявлен в международный розыск по подозрению в двух преступлениях – покушении на убийство и организации взрывов, - уточнял наш собеседник.

Случай, после которого Фаузи пустился в бега, произошел в декабре 2019 года в Рио-де-Жанейро. По данным бразильских СМИ, ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской компании Porta dos Fundos . Данная студия вела съемки фильма, одним из действующих персонажей которого был Иисус Христос в образе гея. Фильм снимался для сети Netflix.

Информацию о задержании в аэропорту Кольцово международного преступника официальные представители полиции и ФСБ не комментировали, но несколько минут назад поимку Эдуардо Фаузи подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда.

- Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии, находящегося в международном розыске. Гражданин Федеративной Республики Бразилия Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняется властями Бразилии в совершении особо тяжких преступлений, - рассказывают в пресс-службе облсуда. - В декабре 2019 года мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва, разыскивался по линии Интерпола.

По словам источника «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, в России Эдуардо Фаузи находился на законных основаниях, имея вид на жительство. Правда, только до конца марта 2020 года. О жизни в России бразилец рассказывал у себя в Instagram. Например, в комментариях к этому посту он написал, что после того, как он перебрался в нашу страну, его завтрак выглядит так.

В облсуде добавили, что отдел НЦБ Интерпола направил в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга материал по факту нахождения Фаузи в розыске, а прокурор в свою очередь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении бразильца меры пресечения в виде заключения под стражу.

В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга согласился с требованиями силовиков. По решению суда, иностранец арестован на 30 суток. Правда, у бразильца есть три дня на то, чтобы обжаловать это решение.

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